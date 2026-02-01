Verona, acquisto a sorpresa in difesa: arriva Edmundsson dalla Polonia, i dettagli

Pronto e solo da scartare un difensore per il Verona. Dopo l'imbarcata di Cagliari (sconfitta per 0-4) di ieri sera, la dirigenza gialloblù ha messo a segno un colpo a sorpresa: si tratta del centrale classe 2000 Andrias Edmundsson, secondo quanto rivelato da Sky Sport nelle ultime ore.

Il giocatore 25enne, originario delle Isole Faroe, diventerà a breve un nuovo giocatore dell'Hellas Verona: nella giornata odierna lascerà il Wisla Plock, club di prima divisione polacca e raggiungerà la città veneta dopo l'accordo trovato tra i club. Secondo l'emittente satellitare, si parla di un accordo totale da 3,5 milioni di euro bonus compresi, serviti per assicurarsi il difensore classe 2000. Nuovo rinforzo per Paolo Zanetti e il club degli scaligeri, sotto pressione costante per l'ultimo posto in classifica attualmente occupato con 14 punti in 23 partite di campionato. Affare fatto dunque, il Verona potrà abbracciare nelle prossime ore Edmundsson e aggiungerlo alla truppa di difensori presenti.

Intanto nella notte sono state ore intense in casa Verona. La sconfitta rimediata sul campo del Cagliari ha aperto inevitabilmente una fase di riflessione sul futuro della guida tecnica, come rivelato da TMW. La posizione di Paolo Zanetti è finita sotto esame, come ammesso apertamente nel dopo gara dal direttore sportivo Sean Sogliano: "Normale ci siano valutazioni, quando le cose vanno male l'allenatore è quello che ha il ruolo principale. Lo sa bene anche lui. Il Verona negli ultimi quattro anni si è salvato con uno spareggio, alla penultima giornata e all'ultima. L'allenatore quindi è normale che sia in crisi, come me e come i giocatori. Dobbiamo capire se siamo in grado di rialzarci o no, oggi non è il momento di parlarne, mi dispiace. Credo sia giusto che sia venuto io in questo momento difficile e non l'allenatore o un giocatore, non lo trovo utile. Ora torniamo a casa con zero punti in un momento difficile e pensiamo a come reagire".