Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Verona, acquisto a sorpresa in difesa: arriva Edmundsson dalla Polonia, i dettagli

Verona, acquisto a sorpresa in difesa: arriva Edmundsson dalla Polonia, i dettagliTUTTO mercato WEB
© foto di Federico Gaetano
Yvonne Alessandro
Oggi alle 11:50Serie A
Yvonne Alessandro

Pronto e solo da scartare un difensore per il Verona. Dopo l'imbarcata di Cagliari (sconfitta per 0-4) di ieri sera, la dirigenza gialloblù ha messo a segno un colpo a sorpresa: si tratta del centrale classe 2000 Andrias Edmundsson, secondo quanto rivelato da Sky Sport nelle ultime ore.

Il giocatore 25enne, originario delle Isole Faroe, diventerà a breve un nuovo giocatore dell'Hellas Verona: nella giornata odierna lascerà il Wisla Plock, club di prima divisione polacca e raggiungerà la città veneta dopo l'accordo trovato tra i club. Secondo l'emittente satellitare, si parla di un accordo totale da 3,5 milioni di euro bonus compresi, serviti per assicurarsi il difensore classe 2000. Nuovo rinforzo per Paolo Zanetti e il club degli scaligeri, sotto pressione costante per l'ultimo posto in classifica attualmente occupato con 14 punti in 23 partite di campionato. Affare fatto dunque, il Verona potrà abbracciare nelle prossime ore Edmundsson e aggiungerlo alla truppa di difensori presenti.

Intanto nella notte sono state ore intense in casa Verona. La sconfitta rimediata sul campo del Cagliari ha aperto inevitabilmente una fase di riflessione sul futuro della guida tecnica, come rivelato da TMW. La posizione di Paolo Zanetti è finita sotto esame, come ammesso apertamente nel dopo gara dal direttore sportivo Sean Sogliano: "Normale ci siano valutazioni, quando le cose vanno male l'allenatore è quello che ha il ruolo principale. Lo sa bene anche lui. Il Verona negli ultimi quattro anni si è salvato con uno spareggio, alla penultima giornata e all'ultima. L'allenatore quindi è normale che sia in crisi, come me e come i giocatori. Dobbiamo capire se siamo in grado di rialzarci o no, oggi non è il momento di parlarne, mi dispiace. Credo sia giusto che sia venuto io in questo momento difficile e non l'allenatore o un giocatore, non lo trovo utile. Ora torniamo a casa con zero punti in un momento difficile e pensiamo a come reagire".

Articoli correlati
Hellas travolto a Cagliari, L'Arena apre con le parole di Sogliano: "Alzare la testa"... Hellas travolto a Cagliari, L'Arena apre con le parole di Sogliano: "Alzare la testa"
Che poker del Cagliari sul Verona, L'Unione Sarda: "Il cielo è sempre più rossoblù"... Che poker del Cagliari sul Verona, L'Unione Sarda: "Il cielo è sempre più rossoblù"
Il Cagliari vola: 4-0, tracollo Verona. Zanetti rischia, Sogliano: "Normale fare... Il Cagliari vola: 4-0, tracollo Verona. Zanetti rischia, Sogliano: "Normale fare valutazioni"
Altre notizie Serie A
Lecce, Gandelman: "Sfida molto importante, sarà difficile giocare in quest'atmosfera"... Lecce, Gandelman: "Sfida molto importante, sarà difficile giocare in quest'atmosfera"
Torino, Paleari: "Ci siamo fatti un esame di coscienza, dobbiamo dare tutti di più"... Torino, Paleari: "Ci siamo fatti un esame di coscienza, dobbiamo dare tutti di più"
Juventus su Kolo Muani, Frank non lo lascia andare e replica: "Prossima domanda?"... Juventus su Kolo Muani, Frank non lo lascia andare e replica: "Prossima domanda?"
Verona, acquisto a sorpresa in difesa: arriva Edmundsson dalla Polonia, i dettagli... Verona, acquisto a sorpresa in difesa: arriva Edmundsson dalla Polonia, i dettagli
Cagliari, Luvumbo verso l'Arabia Saudita: l'attaccante nel mirino del Damac Cagliari, Luvumbo verso l'Arabia Saudita: l'attaccante nel mirino del Damac
Serie A, 23^ giornata LIVE: Raspadori e Frattesi partono titolari Probabili formazioniSerie A, 23^ giornata LIVE: Raspadori e Frattesi partono titolari
Torino-Lecce, le formazioni ufficiali: esordio per Marianucci, Cheddira titolare... Torino-Lecce, le formazioni ufficiali: esordio per Marianucci, Cheddira titolare dal 1'
Roma, arriva il sì di Zaragoza: manca solo l'accordo con il Bayern Monaco, le ultime... Roma, arriva il sì di Zaragoza: manca solo l'accordo con il Bayern Monaco, le ultime
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Conte non si arrende. Ma a fine stagione resterà a Napoli? Maignan colpo da scudetto. La Juve se vuole andare avanti con Spalletti deve ascoltarlo sul mercato. Paratici perchè non pensa a Sarri per il futuro viola?
Le più lette
1 Bologna-Milan, le probabili formazioni: Allegri con Leao e Pulisic, anche se scalpita Fullkrug
2 Juventus, Jeremie Boga a un passo. Può essere il vice Yildiz per i prossimi mesi
3 Conte non si arrende. Ma a fine stagione resterà a Napoli? Maignan colpo da scudetto. La Juve se vuole andare avanti con Spalletti deve ascoltarlo sul mercato. Paratici perchè non pensa a Sarri per il futuro viola?
4 Serie A, 23^ giornata LIVE: Raspadori e Frattesi partono titolari
5 Cremonese-Inter, le probabili formazioni: Chivu con la difesa tipo
Ora in radio
Guelfi e Ghibellini 11:00Guelfi e Ghibellini live!
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Repliche 13:00Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Rilancio decisivo Atletico, Lookman verso Madrid. Stipendio monstre, da limare dettagli
Immagine top news n.1 Inter, Diaby tramontato, anzi no: oggi un nuovo tentativo per l'attaccante dell'Al-Ittihad
Immagine top news n.2 PSV bruciato, il Milan accoglie Cissé: visite per il giocatore che resterà a Catanzaro
Immagine top news n.3 La 23^ giornata di Serie A entra nel vivo: la classifica aggiornata e le probabili formazioni
Immagine top news n.4 Il Cagliari vola: 4-0, tracollo Verona. Zanetti rischia, Sogliano: "Normale fare valutazioni"
Immagine top news n.5 Da Lookman-Atletico al possibile scambio Juventus-Bologna: le trattative più calde del sabato
Immagine top news n.6 Il Milan blinda la porta e dà un segnale forte, Maignan ha rinnovato: "Ora voglio altri trofei"
Immagine top news n.7 Alberto Gilardino non è più l'allenatore del Pisa: ecco il comunicato del club
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il Como non mentiva: la Regina del mercato è spettatrice di lusso Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 La doppia missione di Fagioli. E' una sfida a un milanista per il sogno azzurro
Immagine news podcast n.2 Mané al Dortmund, il Racing su Mannini, Franchi al Potenza e i giovani italiani
Immagine news podcast n.3 Perché il Napoli non ha sacrificato un big per sistemare la squadra?
Immagine news podcast n.4 I piani mercato saltati della Juventus. Ma c'è sempre una soluzione pronta
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Lo Monaco: "Lazio, imporre a Lotito di stare zitto. Servirebbe un bagno di umiltà"
Immagine news Serie C n.2 Mario Petrone: “Girone B durissimo, Perugia soffre. Catania e Benevento? Ecco la differenza”
Immagine news Altre Notizie n.3 Sorteggi Champions League per le italiane, il commento degli ospiti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Torino, Paleari: "Ci siamo fatti un esame di coscienza, dobbiamo dare tutti di più"
Immagine news Serie A n.2 Juventus su Kolo Muani, Frank non lo lascia andare e replica: "Prossima domanda?"
Immagine news Serie A n.3 Verona, acquisto a sorpresa in difesa: arriva Edmundsson dalla Polonia, i dettagli
Immagine news Serie A n.4 Cagliari, Luvumbo verso l'Arabia Saudita: l'attaccante nel mirino del Damac
Immagine news Serie A n.5 Serie A, 23^ giornata LIVE: Raspadori e Frattesi partono titolari
Immagine news Serie A n.6 Torino-Lecce, le formazioni ufficiali: esordio per Marianucci, Cheddira titolare dal 1'
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Samp, con Gregucci-Foti il "Ferraris" è tornato fortino: ora serve cambiare passo in trasferta
Immagine news Serie B n.2 Un 2006 e un 2008 in campo per la Sampdoria: Martinelli e Palma, gioventù e personalità
Immagine news Serie B n.3 Occhio al Catanzaro: Di Chiara nel mirino dell'Arezzo, che bagarre per Pandolfi
Immagine news Serie B n.4 Modena, Magnino può salutare: il centrocampista gialloblù ha richieste dall'Empoli
Immagine news Serie B n.5 Serie B, continua la 22ª, due posticipi in programma oggi: occhi su Padova-Monza
Immagine news Serie B n.6 Serie B, tutte le operazioni di calciomercato: acquisti e cessioni squadra per squadra
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Cavese, in attacco è tutto fatto per l'ex Bra Minaj. E tra i pali arriva in prestito Sposito
Immagine news Serie C n.2 Juve Next Gen, Mulazzi ritorna in bianconero: il difensore arriva in prestito dal Sion
Immagine news Serie C n.3 Toscano: "Per 80 minuti la prestazione è stata al di sotto di quello che il Catania deve fare"
Immagine news Serie C n.4 Serie C, prosegue la 24ª giornata: tutte le gare in programma oggi
Immagine news Serie C n.5 Serie C, tutte le operazioni di calciomercato: acquisti e cessioni squadra per squadra
Immagine news Serie C n.6 Inter U23, Vecchi: "Qualcosa è mancato, il pareggio è un risultato giusto"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Parma Juventus
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Parma-Juventus, per Spalletti vietato sbagliare
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Cremonese-Inter, i nerazzurri vogliono allungare in vetta
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Scontri diretti per Lazio e Fiorentina, il programma della 12ª di Serie A Women
Immagine news Calcio femminile n.2 Dopo quattro anni e mezzo Peyraud-Magnin saluta definitivamente la Juventus Women
Immagine news Calcio femminile n.3 Como Women, Sottili: "Con la Lazio voglio una prova gagliarda. Ma anche un buon risultato"
Immagine news Calcio femminile n.4 Roma Femminile, Rossettini: "A Parma servirà una prestazione attenta, puntuale e qualitativa"
Immagine news Calcio femminile n.5 Gama: "L'Italia deve avere come obiettivo vincere trofei. Ora allarghiamo la base"
Immagine news Calcio femminile n.6 Roma-Inter e Fiorentina-Juventus, queste le semifinali di Coppa Italia Women
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Gigi Riva, il figlio Nicola: "Per mio padre un amore condiviso con un intero popolo" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Champions League: tutti insieme appassionatamente… Si va di zapping