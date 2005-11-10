Cagliari, Caprile: "La Juve lotta per lo Scudetto, è un gran punto. Obiettivo? La salvezza"
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Alessio Del Lungo
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Oggi alle 08:45Serie A
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12.10.2026 08:45Serie A
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Elia Caprile, portiere del Cagliari, è intervenuto ai microfoni di SportMediaset dopo l'1-1 contro la Juventus: "C'è un po' di rammarico per il gol preso, ma dobbiamo essere consapevoli di aver giocato contro una squadra forte che vuole vendere lo Scudetto. Questo è un grande punto, ce lo teniamo stretto".
Cosa vi ha fatto diventare così?
"Si è visto, la nostra forza è quella di non voler prendere gol in qualsiasi modo, lo stiamo dimostrando, è una caratteristica fondamentale. Siamo partiti bene, ma il nostro obiettivo è la salvezza. Arrivati a quella, poi si vedrà".
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