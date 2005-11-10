Juventus, Kolo Muani: "Contro il Cagliari la mia migliore gara, ma conta di più vincere"

Randal Kolo Muani, attaccante della Juventus, è intervenuto ai microfoni di SportMediaset per commentare la sfida valida per la 6^ giornata di Serie A: "Penso che abbiamo giocato davvero molto bene nella ripresa, creando tanto. Ho segnato e ho avuto altre chance, siamo un po' delusi dall'1-1".

Siete migliorati nel secondo tempo.

"Abbiamo preso più spazio anche grazie all'ingresso di Woltemade, per me è bello giocare con lui, impegna molto i difensori avversari e posso trovare più spazio. Per me è stata la migliore partita che ho fatto da quando sono tornato, continueremo a lavorare duro".

Per lei è il primo gol in campionato.

"È importante, ma conta più vincere. La cosa buona è aver creato tanto, poi per un attaccante è sempre bello segnare e continuare a credere di poterlo fare anche nelle prossime partite".