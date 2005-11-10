Juventus, subito testa all'Europa League: col Celta Vigo Spalletti non recupera nessuno

Non c'è tempo per fermarsi per la Juventus, attesa giovedì dal secondo impegno della fase campionato di Europa League. Dopo aver cominciato il proprio cammino europeo segnando cinque gol al NEC, con le firme di Nico Gonzalez, Alajbegovic, Woltemade, Celik e Kolo Muani, i bianconeri saranno ospiti del Celta Vigo. Luciano Spalletti dovrà però affrontare la trasferta spagnola senza recuperare nessuno degli infortunati: resteranno fuori Yildiz, Locatelli, Boga, Ekhator e Thuram. Tornerà invece a disposizione il portiere Neto, assente per squalifica nella precedente gara europea.

Juventus, Zhegrova non ci sarà contro il Celta Vigo

Spalletti dovrà inoltre rinunciare a Edon Zhegrova, protagonista di un ottimo ingresso nella ripresa contro il Cagliari ma escluso dalla lista UEFA per l'Europa League. Il tecnico dovrà quindi gestire le risorse a disposizione in una fase particolarmente intensa del calendario, cercando comunque qualche rotazione rispetto all'ultimo impegno di campionato.

Gatti e Kelly verso una chance, Woltemade può tornare titolare

Secondo La Gazzetta dello Sport, i principali cambiamenti potrebbero riguardare la difesa. Federico Gatti, rimasto in panchina contro il Cagliari, dovrebbe partire dal primo minuto, mentre anche Kelly può trovare spazio dopo essere stato tenuto fuori nell'ultima gara. In attacco resta invece viva la possibilità di una nuova occasione per Nick Woltemade. Il tedesco ha già segnato contro il NEC in Europa League, ma continua a essere a secco in Serie A e il suo ingresso a Cagliari non ha prodotto l'impatto sperato.