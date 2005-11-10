La Lazio continua il suo volo: Gattuso stende anche il Monza. Zaccagni: “Puntiamo al top”

La Lazio continua a vincere, ma il 3-1 sul Monza racconta una partita meno semplice di quanto dica il risultato. I biancocelesti partono fortissimo e indirizzano la gara già nel primo tempo: Nuno Tavares sblocca tutto dopo appena tre minuti con un gran sinistro dalla distanza, poi Gustav Isaksen firma il raddoppio. Per la squadra di Ivan Juric le cose si complicano ulteriormente con l’espulsione di Lucchesi, che lascia i brianzoli in dieci per quasi un’ora.

Il Monza reagisce, Mandas salva la Lazio

La partita, però, cambia volto nella ripresa. Juric interviene dalla panchina e trova risposte immediate: Dany Mota e Goglichidze, entrambi subentrati, confezionano il gol che riapre la sfida. Da lì il Monza prende coraggio e mette davvero in difficoltà la Lazio, costretta ad affidarsi anche a un ottimo Mandas per conservare il vantaggio. “Nel primo tempo non mi è piaciuto nulla, nel secondo ho rivisto i miei ragazzi”, ha spiegato Juric, che ha comunque apprezzato la reazione nonostante la sconfitta. Il tecnico croato ha riconosciuto anche i meriti degli avversari: “A me piace la Lazio, è una squadra diretta con grande gamba”.

Nel finale la Lazio riprende il controllo e trova il 3-1 con Andrea Pinamonti, alla prima rete in biancoceleste. Gennaro Gattuso, però, non si accontenta del risultato: “Non ci possiamo permettere di giocare così nel secondo tempo. Non dobbiamo gestire nulla”. La classifica resta splendida, con cinque vittorie nelle prime sei giornate (non era mai successo), ma la ripresa con il Monza offre anche materiale su cui lavorare. Per i brianzoli, invece, nessun punto ma qualche indicazione incoraggiante: soprattutto quella reazione che Juric vuole trasformare, prima o poi, in un punto di partenza per una salvezza che sarà complicata. Ai padroni di casa, invece, restano i sogni di scudetto: "Giocare al top vuol dire migliorare le nostre prestazioni e provare a giocarsela con le più forti del campionato", ha detto Mattia Zaccagni.