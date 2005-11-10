Padova, Lovato: "Ora dobbiamo dimostrare che il ko con la Carrarese è stato solo un caso"

"Capisco i tifosi perché ci si aspetta tanto da questa stagione, e credo che siano fischi costruttivi quelli che ci hanno rivolto, non erano di polemica, ora starà a noi dimostrare che la partita contro la Carrarese è un caso": così, come si legge su trivenetogoal.it, il difensore del Padova Matteo Lovato, che ha parlato nel post gara. Quella gara persa contro gli apuani.

Sulla quale ha poi aggiunto: "Non credo la sconfitta sia sulla preparazione fisica, non credo nemmeno caratteriale, sono stati un paio di fattori che ci hanno ostacolato: ho visto però una squadra che voleva reagire, ma alla fine, come ha detto già anche il mister, l’importante è domani mattina e sabato prossimo. Da questa sconfitta possiamo solo imparare e ora dobbiamo dimostrare. Credo che nei goal gli errori fatti siano stati gli stessi di altre partite, però non è nulla per cui non si possa lavorare".

Conclude dunque: "Il primo gol subito ci ha tolto le certezze, ma non abbiamo sottovalutato la partita, sappiamo quello che ci dobbiamo portare a casa e quello da cui dobbiamo ripartire".