Cagliari, Kofler: "Rialzeremo la testa. Gol del 2-1? Per Colombo un contrasto di gioco"

17.03 - Quarto ko in fila per il Cagliari, che cade 2-1 contro la Lazio. Non basta il vantaggio iniziale firmato da N'Zola, le reti di Isaksen e Pinamonti condannano i sardi. Tra pochi minuti il calciatore rossoblu Raphael Kofler interverrà dalla sala stampa dello Stadio Olimpico. Segui la diretta testuale su TUTTOmercatoWEB.

17.32 - È iniziata la conferenza stampa di Raphael Kofler.

Cosa vi lascia questa partita?

"Sapevamo che la Lazio è una delle squadre che sta meglio in Serie A, dovevamo venire qua con lo spirito giusto. Lo abbiamo fatto per larghi tratti della partita, la Lazio però ha tantissima qualità e hanno creato le occasioni per vincere. C'è rammarico per non aver portato punti a casa".

Cosa è cambiato oggi rispetto alla preparazione della sfida con la Roma?

"A sinistra è la fascia dove attacchiamo maggiormente, noi proviamo a mettere in campo sempre quello che ci chiede il mister. Proviamo a creare di più, sia oggi che contro la Roma abbiamo creato delle occasioni, ma sicuramente possiamo migliorare".

Cosa vi ha detto Colombo sul gol del 2-1?

"Ha detto che è un contrasto di gioco, noi dovevamo far uscire la palla. Io non so il regolamento, noi non dobbiamo pensare a quello. Sono sicuro che torniamo a Cagliari a lavorare duro e rialzare la testa".

17.35 - È terminata la conferenza stampa di Raphael Kofler.