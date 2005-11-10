Jacopo Fazzini, centrocampista del Cagliari, ha presenziato in conferenza stampa post-sconfitta per 2-0 con il Como per commentare il ko. Diretta testuale a cura di TMW: "Sì, abbiamo fatto un buonissimo primo tempo. Abbiamo creato occasioni ma non concretizzato i gol, loro sono stati bravi a concretizzare l'unica del primo tempo. Nella ripresa abbiamo preso troppo presto il secondo gol. Dovremo rivedere delle cose, ma ci sarà tempo".

Come stai?

"Mi sento molto bene. Ho avuto un periodo dove ero stanco, venivo da un inizio di campionato dove le ho giocate tutte, il mister mi ha visto un pochino indietro rispetto agli altri. So che devo lavorare e migliorare. L'ho vista come un'occasione per migliorare e per rimettermi in sesto nel miglior modo possibile".