La Juventus, oggi, sarà in campo per sfidare l’Omonia Nicosia nel match valido per la quinta giornata della fase campionato dell’Europa League. Spalletti, alla vigilia della gara, ha fatto il punto della situazione sui giocatori a disposizione e sugli assenti: “Abbiamo recuperato dei giocatori tranne Nico e Kalulu gli altri sono tutti a disposizione. Adesso arriviamo bene alla partita perché adesso gli allenamenti iniziano ad essere più popolati. Questo è un aspetto positivo”. Il tecnico di Certaldo ha poi spostato il focus sull’Omonia Nicosia: “L’Omonia è una squadra che ha 6 punti e ha vinto contro il Celta Vigo e qualcuno magari si cimenta di questo. Sono terzi in campionato e hanno un tecnico norvegese che conosce benissimo il calcio moderno. Sono una squadra che gioca 4-2-3-1 ma quando difendono sono molto disponibili al sacrificio per passare a 5. Sono stati in difficoltà per un paio di partite ma sono sempre arrivati in fondo e creando difficoltà agli avversari. Bisognerà giocare una partita molto seria per vincere. Noi abbiamo una rosa di tanti calciatori di livello. Non c’è una differenza enorme tra un giocatore e l’altro, son tutti buoni. Domani (oggi, ndr) lo facciamo giocare Ekhator perché vogliamo avere una soluzione in più in avanti. Andremo a fare delle rotazioni carichi di fiducia. Siamo consapevoli di ciò che ci giochiamo”.

Spalletti fa chiarezza sui suoi attaccanti

Spalletti, alla vigilia del match contro l’Omonia, ha voluto fare chiarezza in merito alle sue dichiarazioni sull’assenza di un centravanti di peso: “Mah un grido disperato mi è sembrato più il vostro…Si ritorna lì, si parla sempre della punta. Quante volte mi avete domandato di Vlahovic? Anche quando è andato via…Io metto davanti una caratteristica, non un calciatore. Poi ho voluto riprovare Kolo in quella posizione perché ho bisogno di lui in quella posizione. Avete tirato dentro Woltemade, ma non può giocare tutte le partite. Ho riproposto Kolo Muani lì anche perché ho esterni molto bravi. Penso di poterlo rimettere lì Kolo Muani come successo col Venezia. Che grido disperato? Voi mi avete detto che manca quel giocatore lì portando sempre come esempio Vlahovic. Non ho mai detto che Woltemade non mi piace. Voi dite che Woltemade non mi piace, alludendo a una caratteristica che non abbiamo. Poi se Ekhator farà vedere di essere di questo livello, noi le qualità le abbiamo in casa. L’anno scorso ha fatto molte presenze, non tantissime partite intere. Ekhator è una promessa, ora sta meglio da un punto di vista fisico. Si va a vedere la possibilità di avere in casa quella caratteristica lì. Anche Nico può fare l’attaccante, ha la qualità da numero 9. L’impatto fisico non serve solo per far gol, ma sporca quando il gioco si chiude. È una soluzione per ribaltare terreno, ribaltare campo quando ti vengono addosso forte e ti vengono a pressare. Ci sono due possibili soluzioni che han la qualità di ribaltare qualsiasi iniziativa: il portiere e il numero 9. Non ho parlato male di Woltemade o Kolo Muani, io di loro ho sempre parlato bene. È soltanto una caratteristica. Probabilmente anche voi dite che ci manca quella caratteristica lì. Ora speriamo che Ekhator ci faccia vedere di avere anche queste soluzioni che in altri calciatori possono mancare e poi poter ruotare. Loro due non posso farli giocare sempre insieme, non si possono far giocare sempre di domenica-giovedì-domenica. Domenica c’è una partita fondamentale in campionato, devo poter variare qualcosa in questo momento”. Infine, il tecnico di Certaldo ha parlato di come procede il recupero di Yildiz: “Sta andando benissimo. Stamattina si è messo a far un allenamento di precisione e non vedo l’ora di vederlo in partita. Adesso dobbiamo aspettare i tempi corretti. Non avere un calciatore del suo livello è un vuoto che siamo costretti a riempire in qualche modo. Poi sostituirlo con Alajbegovic, Boga o Kolo sono un bel modo di sostituirlo però lui è quel campione che difficilmente riesci a ritrovare in un mese”.

Un solo dubbio di formazione

La partita di oggi per la Juventus è sicuramente importante, ma il focus in casa bianconera è maggiormente rivolto alla sfida contro il Como. Per questo motivo, Luciano Spalletti farà un po’ di turnover. Il tecnico di Certaldo conferma il 3-4-2-1: in porta toccherà a Neto. In difesa spazio a Gatti, Lucumì e Kelly. L’inglese è in ballottaggio con Bremer, anche se il numero 6 bianconero sembra essere favorito sul brasiliano. A centrocampo, sulla destra giocherà Cambiaso, in mezzo spazio a Sarr e Douglas Luiz, mentre a sinistra sarà confermato Cabal. Sulla trequarti, invece, si rivedranno Conceicao e Boga. In attacco giocherà Ekhator, che avrà la sua prima chance da titolare.