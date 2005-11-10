Cambia nome, ma soprattutto allarga i propri orizzonti, la società attraverso cui Tommaso Giulini controlla il Cagliari. Come riferisce Calcio e Finanza, la Fluorsid Group Srl è diventata Mimeta Holding Srl: l’obiettivo dell’imprenditore milanese è quello di ritagliarsi uno spazio importante nel mercato italiano ed europeo del private capital. Un progetto che passa sia dalla valorizzazione delle partecipazioni già in portafoglio sia da nuovi investimenti, per i quali la società ha deciso di dotarsi di competenze specifiche.

Giulini lascia la carica di amministratore unico.

A settembre è entrato in società Marco Pontiggia, professionista con esperienza nel private equity, nel ruolo di Chief Investment Officer. Il 29 ottobre l’assemblea dei soci ha invece deliberato la costituzione di un consiglio di amministrazione, composto dallo stesso Giulini, da Pontiggia e da Alessandro Marino. Non cambia nulla a livello proprietario: il presidente del Cagliari detiene direttamente il 97,5 per cento del capitale sociale della holding, che nel 2025 ha beneficiato di un aumento di capitale da 91 milioni di euro, chiudendo l’esercizio con un patrimonio netto consolidato di 377,8 milioni.

Il controllo del Cagliari.

Tra le operazioni portate a termine nell’ultimo biennio dalla società vi è stata proprio la cessione di una parte delle quote del club rossoblù: il 20 per cento nel corso del 2025, con una plusvalenza superiore ai 7,5 milioni di euro, e un ulteriore 29,99 per cento lo scorso febbraio. La Mimeta Holding conserva comunque la maggioranza del Cagliari Calcio, con il 50 per cento più un’azione.