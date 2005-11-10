Basta un passo sul prato di San Siro per riaccendere un amore che non ha mai smesso di aspettarlo. Lautaro Martinez entra in campo e ritrova subito ciò che gli era mancato: l'abbraccio della sua gente, il calore della Curva Nord, il boato di uno stadio pronto a riaccoglierlo. È passato più di un mese dall'ultima volta, dal 13 ottobre contro il Bruges, e il capitano ha una voglia matta di riprendere da dove aveva lasciato. Davanti alla porta, con il pallone tra i piedi e la rete da gonfiare. Il Toro vuole segnare ancora. E alla fine lo farà, prendendosi la scena in una serata che consegna all'Inter un prezioso 2-0 contro lo Stoccarda nella quinta giornata del girone unico di Champions League. Ma prima del lieto fine c'è una partita da sudare, sotto una pioggia incessante che non dà tregua a San Siro. Chivu cambia un po' la squadra. Akanji al centro della difesa con Bastoni a sinistra, Carlos Augusto più alto al posto di Dimarco e Sucic in cabina di regia, complice l'assenza di Calhanoglu e Zielinski. L'avvio della gara, però, è quasi horror. L'Inter appare fragile, imprecisa, ancora appesantita dalle fatiche di Bergamo. Dall'altra parte, il tifo tedesco è assordante. Per lunghi tratti sembra quasi di giocare in casa dello Stoccarda. I nerazzurri faticano a trovare le distanze, concedono troppo e rischiano sulle iniziative avversarie. Poi, superato il quarto d'ora, qualcosa cambia.

Pioggia di errori

La squadra di Chivu comincia ad affacciarsi con maggiore convinzione nella metà campo tedesca, ma la precisione sotto porta resta un problema. Pio Esposito accende la manovra e manda Spence a tu per tu con Saimen. L'occasione per l'1-0 è enorme, ma l'esterno si fa ipnotizzare dal portiere. Poco dopo è ancora Pio a inventare, allargando sulla sinistra per Thuram, che mette in mezzo un pallone delizioso. Mkhitaryan arriva in corsa, ma non trova il tempo giusto per calciare e viene anticipato. L'Inter costruisce, ma non concretizza. E quando non sbaglia davanti, ci pensa la propria imprecisione a complicare tutto. Anche Thuram spreca una clamorosa opportunità nata da un retropassaggio sciagurato dello Stoccarda. La squadra tedesca, intanto, continua a sfruttare ogni disattenzione nerazzurra. Al 40' arriva anche la tegola Bastoni: un problema al quadricipite lo costringe ad abbandonare il campo, con Dimarco che entra e Carlos Augusto arretra in difesa. Prima dell'intervallo, però, arriva un altro brivido per gli avversari. Barella si inventa una conclusione d'esterno destro che supera il portiere, ma si stampa sul palo interno. Un'occasione gigantesca, l'ennesima di un primo tempo in cui l'Inter avrebbe potuto e dovuto fare molto di più. Si riparte sotto la stessa pioggia, con la sensazione che serva una scintilla per sbloccare una partita tutt'altro che semplice.

Il Toro è tornato

La scintilla arriva al 56'. Un cross teso di Dimarco viene intercettato con il braccio da Vagnoman, e dopo il controllo al monitor, l'arbitro indica il dischetto. Dagli undici metri si presenta Sucic, che sceglie la soluzione centrale con il destro e firma l'1-0. San Siro può finalmente esultare. L'Inter prova a prendere fiducia e ancora Dimarco, su punizione, costringe Saimen a un intervento straordinario. Un missile mancino che meriterebbe miglior fortuna. Ma il vantaggio non basta a mettere definitivamente in discesa la serata. Leweling sfiora il pareggio con un tiro a giro che termina di poco sopra la traversa. Poi, al 74', arriva il momento che tutti aspettavano. Dimarco pennella un cross rasoterra in area, Pio Esposito lascia sfilare il pallone con un velo intelligente e Lautaro, con un destro glaciale, lo spedisce in rete dopo aver colpito il palo. È il 2-0, è il ritorno al gol del capitano, è l'abbraccio ideale con quello stadio che lo aveva accolto pochi minuti prima. Il Toro è tornato e lo ha fatto a modo suo, prendendosi la scena nel momento più importante. Nel finale c'è ancora spazio per un brivido, con Bisseck che si fa sorprendere e El Khannouss che pregusta il gol, ma Akanji si inventa un recupero prodigioso e salva tutto. Finisce 2-0. Sucic e Lautaro firmano una vittoria pesante, Chivu sale a nove punti e la corsa resta apertissima.