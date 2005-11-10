L'Inter archivia con un convincente 2-0 la sfida contro lo Stoccarda nella quinta giornata della fase campionato di Champions League. Tra i protagonisti della serata c'è stato anche Petar Sucic, che al termine dell'incontro ha commentato la prestazione della squadra ai microfoni di Inter TV, soffermandosi sia sul proprio contributo sia sull'atteggiamento mostrato dal gruppo nell'arco dei novanta minuti.

Soddisfazione personale e tante occasioni create

Il centrocampista croato ha espresso tutta la propria soddisfazione per aver dato una mano ai nerazzurri in una serata importante sul palcoscenico europeo: "Sono molto contento di aver aiutato la squadra in questa notte di Champions. Mi alleno spesso sui rigori, sono contento". Sucic ha poi analizzato le difficoltà incontrate nel trovare il vantaggio, sottolineando però come l'Inter abbia costruito numerose opportunità da gol: "Credo che avremmo potuto segnare 5 gol, ma l'importante è che abbiamo vinto. La squadra crea sempre tanto, anche oggi l'abbiamo fatto".

La ricetta per il prosieguo della stagione

Infine, il centrocampista ha parlato dell'approccio da mantenere nelle prossime settimane, evidenziando come la continuità passi soprattutto dall'impegno quotidiano: "Non è possibile giocare alla perfezione ogni gara, ma noi dobbiamo impegnarci a fare sempre il meglio".