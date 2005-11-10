Nella sala stampa del CRAI Sport Center di Assemini, al termine della rifinitura mattutina, il tecnico del Cagliari Fabio Pisacane ha presentato il match di domani contro il Milan. Per i rossoblù una sfida complicata, contro una delle compagini più blasonate del campionato. La carica della Unipol Domus, che accenderà i fari alle 20:45, sarà fondamentale per cercare di conquistare i tre punti. Di seguito le parole del mister isolano.

Ore 12 La conferenza stampa avrà inizio tra mezz'ora.

Ore 12:30 Inizia la conferenza stampa.

Chi mancherà domani contro il Milan?

"Saranno assenti Felici e Liteta, salvo sorprese dell'ultimo minuto".

Come si ferma una squadra come il Milan?

"Mettendo in campo tutta la nostra qualità. Sappiamo che il Milan è una squadra forte, con una rosa importante ed un grande allenatore. Non possiamo pensare di fare tre punti senza mettere qualcosa in più".

Quanto influisce avere una rosa folta?

"Sicuramente ti dà modo di avere più scelte, ma crea anche tanti dubbi in un allenatore. Abbiamo giocatori che sono rimasti fermi per tanto tempo, dovrò fare le mie valutazioni".

Rivredemo Mina titolare?

"Può essere. Quella di domani è una di quelle partite dove certamente la sua presenza e la sua leadership possono venir fuori, ma vanno valutate tante cose. Vedremo come sta fisicamente".

Come avete cercato di aiutare l'attacco che fino a qui ha segnato poco?

"Stiamo cercando di responsabilizzare i ragazzi, che sanno che sprecano troppo. I numeri non mentono: creiamo ma non finalizziamo".

Come sta Winks? Partirà dal primo minuto?

"Se sarà della partita sì. La sua assenza si è fatta sentire, perché lui è un giocatore unico nel suo genere in rosa. Anche se sono contento di come Romano lo abbia sostituito".

Grandu sta dimostrando tanto, guadagnadosi chance importanti...

"Grandu si sta facendo valere e sta dimostrando di poter stare in questa rosa. I compagni credono in lui ed io lo tengo in considerazione come tutti gli altri".

Che Milan ti aspetti domani?

"Mi aspetto una squadra che viene per fare risultato pieno. Anche se Amorim ha detto di essere preoccupato, questo non ci deve fare abbassare le antenne perché immagino come funziona questo giochino e spero che i ragazzi recepiscano il messaggio in maniera diversa. Se pensiamo di trovare un Milan stanco, sbagliamo. Noi dobbiamo fare tutto per portare a casa un risultato positivo".

E su Adopo e Mendy?

"Adopo è un calciatore ottimo, sia tecnico che tattico, è difficile da sostituire. Tranne il primo giorno, si è sempre allenato e non ci sono problemi per domani. Mendy ha rinunciato ai giorni di pausa per ritornare in forma".

Quale pensi sia il giocatore più difficile da fermare domani?

"Sono tanti i giocatori ai quali dovremmo prestare massima attenzione. Penso a Rabiot, a Jashari se dovesse mancare Modric. Anche Gonçalo Ramos e Cisse sono pericolosi. Hanno un parco giocatori di grandissimo livello. Difficile pensare di fermarne solo uno. Dobbiamo fare una partita importante per cercare di limitarli e sfruttare quello che poi creeremo".

Ore 12:44 Termina la conferenza stampa.