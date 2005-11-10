Zé Pedro incrocerà nuovamente Ruben Amorim, che ha già sfidato in Portogallo quando vestiva la maglia del Porto. Stavolta il terzino destro 29enne lo farà stando dalla parte del Cagliari, dove ormai sta benissimo, come ha raccontato nell'intervista concessa a Diretta.it: "Sì, fin da subito mi hanno fatto sentire a casa, sia i tifosi che i compagni e lo staff. Mi trovo benissimo. L’Italia è un Paese che mi piace molto, mi piaceva moltissimo già prima di venire a Cagliari. Per questo mi trovo bene e mi sento veramente a casa".

Il legame con l'allenatore

Punto focale della sua esperienza positiva con Fabio Pisacane ad allenarlo. "Il mister è stato davvero importante per me. Fin dal primo giorno mi ha fatto capire che mi voleva. Ci eravamo sentiti anche prima del mio arrivo. Abbiamo un rapporto di fiducia e stima e da subito è stato bravo a indicarmi dove potevo migliorare. Mi ha aiutato tanto”, ha spiegato il giocatore portoghese.

L'avversario

Quanto alle potenzialità finora espresse dal Milan con il nuovo allenatore, Zé Pedro si è espresso così: "Amorim ha un’identità di gioco molto forte, vuole che la sua squadra faccia quello che chiede. È un allenatore molto bravo". Per affrontare i rossoneri davanti ai propri tifosi c'è solo una strada: "Noi dobbiamo fare del nostro meglio per ottenere un buon risultato in casa, perché contro qualsiasi avversario vogliamo sempre fare bene", ha concluso.