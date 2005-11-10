Nel 1992, a 23 anni, Luca Campedelli ha raccolto il testimone del padre Luigi alla presidenza del Chievo Verona, fallito nel 2022. Tutto dipese dalle plusvalenze, come lui stesso racconta in un'intervista al Corriere della Sera in merito a un sistema utilizzato da svariate società di calcio per sistemare i bilanci: "Non 'varie' società. Tante", precisa. "Se noi abbiamo sbagliato, altri hanno sbagliato più di noi. Società grosse. Cifre enormi. Noi siamo stati il capro espiatorio. La squadretta da stangare per dare una lezione a tutti".

La testimonianza

Sotto la guida di Luca Campedelli il club passò dalla serie C alla promozione in A, nel 2001, e partecipò alla Champions nel 2006. Ma questa macchia delle plusvalenze rimane e il fallimento viene interpretato in un modo preciso dall'ex imprenditore e dirigente sportivo: "Il Chievo è stato assassinato. Comunque la si pensi su quelle maledette plusvalenze non c’è il reato. Non esistono parametri su cui giudicare se un giocatore vale uno, dieci o cento. Tant’è che al processo, su questo, sono stato assolto".

L'esempio della Juve

Svelando un chiarimento importante: "Non esiste tecnicamente un valore fittizio. Possono esistere una vendita in nero o una fattura falsa ma un valore fittizio no. Lo dicono le sentenze. La stessa Juve ha dovuto accordarsi perché c’era un problema di false comunicazioni alla Consob, se ho capito bene. Sulle plusvalenze avrebbe potuto esser assolta", ha detto Campedelli. "Noi siamo stati condannati soprattutto dalla pubblica gogna. Mi son fatto tutto il processo di Forlì. Per rispetto della corte. È stata tosta, essere infamato per ore. Per sei anni, dal ’19 al ’25".