L'Udinese la sblocca dopo meno di 10 minuti: Lovreic segna dopo quasi 2 anni, Fiorentina sotto
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Niccolò Righi
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Oggi alle 12:41Serie A
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29.11.2026 12:41Serie A
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Si sblocca la gara dopo nove minuti con un gol strepitoso, il primo in stagione di Sandi Lovric. Bella sgasata sulla destra di Zaniolo, che serve il centrocampista slovendo il quale si gira e calcia di potenza, trovando la rete dopo che la palla si era infranta prima sulla traversa e poi sul palo. Non segnava da un anno e nove mesi.
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