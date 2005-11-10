La Juventus è alla ricerca di un centravanti. Su chi puntare? Fra gli obiettivi graditi ci sarebbe Gianluca Scamacca. L’attaccante dell’Atalanta sarebbe uno dei giocatori nel mirino di Giovanni Carnevali, i cui rapporti con la Dea sono ottimi. Il club nerazzurro avrebbe aperto alla possibilità di cedere il giocatore in prestito ma soltanto se i bianconeri si impegneranno ad acquistare il centravanti romano in maniera definitiva la prossima estate.

Tra Cagliari e Milan può nascere un asse di mercato per Paul Mendy. Il centravanti nazionale senegalese è finito al centro di rapporti positivi degli scout rossoneri, spingendo la dirigenza meneghina alla necessità di chiudere in fretta il colpo in vista dell'estate per anticipare Inter e Roma. Domani, all'Unipol Domus per la 13^ giornata di Serie A in casa dei rossoblù, sarà presente anche il proprietario rossonero Cardinale. Potrebbe rientrare nell'operazione anche Francesco Camarda, in partenza a gennaio e molto apprezzato dal club sardo. Non solo, sulle tracce del baby talento offensivo ci sarebbero anche Genoa, Torino e Catanzaro.

Il futuro di Nico Paz è rimandato all'estate del 2027. Crescono le chance di un addio dal Como. Il motivo? Prima di tutto il Real Madrid a luglio avrà la possibilità di far scattare la clausola di recompra da 80 milioni di euro a favore per riportarlo al Santiago Bernabeu, ma tutto dipenderà dalla volontà dello stesso trequartista argentino. Qualora il club spagnolo non dovesse esercitare il riacquisto, il Como avrebbe libertà di fissare il prezzo al di sopra degli 80 milioni di euro. Così scatterebbe un'autentica asta, con la Premier League in pole position: diversi top club (Manchester United, Arsenal, Chelsea) hanno già manifestato il proprio interesse per ingaggiare il dieci di Cesc Fabregas.

L’Inter torna a valutare con attenzione il profilo di Mario Hermoso per rinforzare la difesa nella prossima stagione, riallacciando un filo interrotto prima del suo approdo nella Capitale. Oggi il 31enne spagnolo rappresenta un obiettivo concreto per portare esperienza internazionale, personalità e leadership a un reparto privo di solide certezze, spingendo la dirigenza nerazzurra a sorvolare sull'età pur di assicurarsi un giocatore pronto subito e soprattutto come piace al presidente Giuseppe Marotta. A costo zero, a partire da luglio 2027, visto che il contratto con il club giallorosso scadrà al termine della stagione. La trattativa si preannuncia tuttavia tutt'altro che semplice: da Trigoria, la società è già al lavoro per blindarlo oltre la deadline, proponendo un rinnovo basato su una parte fissa più contenuta rispetto agli attuali 3,5 milioni netti affiancata da bonus legati al rendimento.