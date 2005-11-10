Cagliari, tutti pazzi per Rodriguez: in estate 'no' al Bologna, ora c'è la Juve e due big europee

Da oggetto misterioso a protagonista della difesa rossoblù. In poco più di un anno Juan Rodriguez ha cambiato completamente status al Cagliari. Arrivato nell'estate 2025 dal Penarol per circa 4 milioni di euro, il centrale uruguaiano aveva inizialmente faticato a trovare spazio. Poi le occasioni concesse da Pisacane contro Napoli e Roma hanno mostrato le sue qualità. Da quel momento è iniziata una crescita costante, fino a diventare un punto fermo della squadra.

Dalla Juventus al Barcellona: le big sulle sue tracce

Le prestazioni con il Cagliari e le convocazioni nella Nazionale maggiore dell'Uruguay hanno inevitabilmente acceso i riflettori sul centrale. Secondo quanto riportato dalla stampa catalana, anche il Barcellona avrebbe manifestato interesse, con alcuni osservatori presenti alla Bombonera per Argentina-Uruguay. Rodriguez non è sceso in campo, ma l'occasione sarebbe stata utile per monitorare da vicino il giocatore. Sullo sfondo restano anche i precedenti interessamenti di Bayern Monaco e Juventus.

In estate il no al Bologna

Da parte sua, il Cagliari punta tantissimo in Juan Rodriguez, tanto da rispedire già al mittente alcune offerte. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, in estate si era mosso con forza il Bologna, il quale aveva presentato una proposta ufficiale che è stata tuttavia declinata sia dal club sia dallo stesso giocatore, desideroso di proseguire la propria avventura in Sardegna, dove si è ambientato perfettamente. Adesso su di lui sembrano essersi accesi riflettori ancor più intensi.