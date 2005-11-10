Colomba: "Mi rivedo in Bernardeschi. Il gol di Pio sia da esempio per gli attaccanti del Bologna"

Franco Colomba è uno che Bologna e il Bologna li conosce bene. Non solo perché ha trascorso lì la maggior parte della sua infanzia, ma perché con i rossoblù è stato prima giocatore e poi allenatore. "Federico Bernardeschi mi assomiglia", ha detto ai microfoni del Corriere dello Sport: "Lui parte da destra e forse è più offensivo rispetto a me. Io con il tempo ho giocato anche come regista e mezzala sinistra. Non so quanto lui gradisca queste posizioni, ma può interpretarle per la qualità che ha nel cambio di gioco e nel tiro".

Come si gestisce l'abbondanza che ha il Bologna sugli esterni?

"È facile e difficile allo stesso tempo. Nel calcio di oggi, molto intenso, servono tutti, soprattutto gli esterni che sono tra i giocatori che spendono di più. Al giorno d'oggi non possono garantire novanta minuti sempre allo stesso ritmo. Devono capire che si può essere utili anche giocando cinquanta o sessanta minuti".

Palladino sembra aver trovato la chiave per far sentire tutti importanti.

"Tutto sta nella forza di convinzione dell'allenatore. Il calcio di oggi è dispendioso. Agli esterni viene chiesto di difendere, di attaccare e non si può fare per l'intera partita a massima intensità. Palladino ha trovato un'empatia importante con il gruppo. È riuscito a far capire queste cose ai giocatori: adesso ci sono cinque sostituzioni e si sfruttano per non avere cali nei novanta minuti e mantenere inalterata l'alta frequenza. Se hai esterni come quelli del Bologna, si usano tutti".

Cambiaghi che impressione le ha fatto in Nazionale?

"Ha un passo superiore a tanti esterni, anche di squadre importanti. Mancini ci ha visto giusto: ha un cambio di passo da fermo che non è facile trovare e sa mettere palloni importanti. Il gol di Pio Esposito contro la Francia è un segnale per i centravanti del Bologna. Quando hai un esterno come Cambiaghi che serve palloni così, devi imparare a sfruttarli. Bisogna attaccare il primo palo e occupare bene l'area".