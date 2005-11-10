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La più bella sorpresa del Milan di Amorim meritava più fiducia da parte di Mancini

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Raimondo De Magistris
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Raimondo De Magistris
Oggi alle 09:11Serie A
16.11.2026 09:11Serie A
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Alphadjo Cisse ieri ha fatto il suo ingresso in campo al 62esimo della sfida contro il Belgio quando l'Italia era già sotto 3-1
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Perché Alphadjo Cisse ha giocato solo una mezz'ora quando la gara era già in archivio? La domanda all'indomani della brutta sconfitta di Bruxelles sorge spontanea. Facile parlare a posteriori certo, facile farlo soprattutto dopo un ko così rovinoso. Però nella notte da cancellare in Belgio c'è anche il rammarico di aver visto troppo poco un calciatore che coi suoi otto gol nei primi 13 match con la maglia del Milan è oggi uno dei calciatori più promettenti del nostro calcio.
Cisse allo stadio Re Baldovino ha fatto il suo ingresso in campo dopo l'ora di gioco, è entrato quando i padroni di casa erano avanti 3-1 e in pieno controllo della partita. Nonostante ciò, ha evitato di abissarsi insieme agli altri e ha fatto di tutto per provare a risollevare l'Italia. S'è anche guadagnato un rigore che poi Pio Esposito non ha trasformato.

A Bruxelles il suo esordio in Nazionale

Al suo primo giro in Nazionale, Cisse per la sfida di San Siro contro la Francia non era stato nemmeno convocato. Nulla di eclatante per un calciatore che ora si sta affacciando nel grande calcio, che ha compiuto vent'anni meno di un mese fa. Però in questo periodo storico, nell'Italia del Mancio più giovane di sempre, l'attaccante oggi più in forma insieme a Pio Esposito andava premiato con un altro minutaggio.
Già, perché se quest'ultimo rappresenta la certezza al centro del tridente dell'Italia che verrà, l'attaccante del Milan per come sta venendo fuori può presto diventare un altro punto fermo azzurro. "Gli invidio la sua capacità di isolarsi - ha detto martedì scorso in conferenza stampa il suo ex compagno di squadra Liberali -. Se gli scrivi risponde dopo tre giorni... Vive nel suo mondo, lui sa isolarsi e questo può essere anche un pregio".

"So reggere le pressioni"

In quella conferenza stampa c'era anche Cisse che in questa Nazionale può disimpegnarsi come vice Pio Esposito, ma soprattutto come esterno sinistro. "La pressione mi piace e credo di avere le spalle larghe per reggerle", le sue parole di sei giorni fa. Dichiarazioni importanti di un giocatore che sta dimostrando coi fatti di non aver paura del grande salto. Che è passato dal Catanzaro al Milan con grande naturalezza, che ha già superato un brutto infortunio per presentarsi sul palcoscenico di San Siro ancor più forte e motivato di prima. E poi ci sono i numeri, i fatti, a dire che Cisse non è un ragazzo come gli altri. E' un talento precoce che va assecondato e fatto giocare: Mancini con lui poteva avere più coraggio.

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