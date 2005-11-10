Soulé, l'evoluzione è servita: alla Roma il migliore Matias

C'è un Soulé nuovo nella Roma, o forse semplicemente il migliore Soulé visto in giallorosso. L'argentino in questo avvio di stagione mostra evidenti segnali di crescita. Non è soltanto una questione di numeri, comunque importanti: quattro gol e cinque assist in stagione, con undici presenze da titolare su quindici partite complessive. È soprattutto la continuità delle prestazioni a fare la differenza.

Soulé è diventato un giocatore più completo, presente in entrambe le fasi, capace di sacrificarsi per la squadra e poi di accendere la partita con la sua tecnica.

Una trasformazione che emerge ancora di più se confrontata con la sua prima stagione in giallorosso, quando aveva collezionato appena sei presenze da titolare su quindici partite tra campionato e coppe, realizzando una sola rete.

Il salto è notevole. Il ragazzo appare più convinto dei propri mezzi, più maturo e soprattutto maggiormente connesso con le idee calcistiche di Gasperini. Ha capito meglio il calcio dell'allenatore e sta imparando a mettere il proprio talento al servizio del collettivo, senza rinunciare alla giocata individuale.

Nella sua crescita ha probabilmente inciso anche l'infortunio di Dybala, che gli ha garantito maggiore spazio e responsabilità. Ma sarebbe riduttivo spiegare tutto così: la sensazione è che siamo davanti alla vera evoluzione del giocatore. Anche in Nazionale ha lasciato segnali positivi e nella sconfitta contro l'Uruguay, entrando a gara in corso, è stato tra i più convincenti.

Adesso il prossimo passo è alzare ulteriormente il rendimento realizzativo. Ed è qui che il lavoro di Gasperini potrà diventare determinante. L'obiettivo è trasformare Soulé in un giocatore capace di incidere con la continuità e i numeri che il tecnico era riuscito a ottenere da Ilicic a Bergamo. Il talento non manca, la disponibilità al sacrificio nemmeno. I segnali ci sono tutti: la Roma potrebbe aver trovato un protagonista fondamentale in questa stagione.