Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioSportissimoTMW NewsCalciomercato h24

Serie C, 14ª giornata: il turno si chiude con Perugia-Torres e Sorrento-Monopoli

Luca Bargellini
autore
Luca Bargellini
Oggi alle 08:04Serie C
16.11.2026 08:04Serie C
Fonti preferite
Una gara del Girone B e una del Girone C chiudono il quadro dei match del 14° turno
FotoTUTTOmercatoWEB

La 14ª giornata di Serie C si conclude nella serata di oggi. Nel Girone B riflettori puntati sulla sfida tra Perugia e Torres, in programma alle 20.45 e trasmessa in diretta su Rai Sport. Gli umbri cercano punti per risalire la classifica, mentre i sardi vogliono sfruttare il recupero per avvicinarsi alle prime posizioni.

Nel Girone C, invece, alle 20.30 scenderanno in campo Sorrento e Monopoli, in una sfida importante per entrambe le formazioni nella corsa alle zone alte della graduatoria.

SERIE C - 14ª GIORNATA
GIRONE A
Ospitaletto-Dolomiti Bellunesi 1-0
55' Nessi
Albinoleffe-Union Brescia 1-2
39' Marras (UB), 50' Mandelli (A), 90+2' Balestrero (UB)
Arzignano Valchiampo-Alcione 3-2
17' Latki (AV), 40' Mattioli (AV), 45+4' Morselli (A), 54' Palombi (A), 69' Moretti (AV)
Renate-Desenzano 3-3
17', 41' e 80' Anelli (R), 53', 55' e 90+5' Santini (D)
Carpi-Giana Erminio 1-1
50' Sall (C), 54' Ballabio (G)
Lumezzane-Trento 1-2
45'+6 Accornero (T), 70' Boffelli (L), 90'+3 Benedetti (T)
Novara-Lecco 1-1
6' Sidler (L), 41' Da Graca (N)
Cittadella-Folgore Caratese 2-2
45+5' rig. Vacca (FC), 68' Ignatov (C), 86' Mezsargs (FC), 88' Ekuban (C)
Juventus Next Gen-Treviso 3-0
15' Konate, 55' Montero, 76' Merola
Pergolettese-Pro Vercelli 0-0

Classifica: Cittadella 32, Union Brescia 31, Trento 30, Ospitaletto 25, Arzignano Valchiampo 24, Treviso 22, Lecco 21, Alcione 18, Pergolettese 18, AlbinoLeffe 17, Pro Vercelli 17, Lumezzane 16, Desenzano 14, Novara 14, Juventus Next Gen 14, Carpi 14, Giana Erminio 12, Renate 12, Dolomiti Bellunesi 10, Folgore Caratese 9

GIRONE B
Latina-Campobasso 4-0
21' Baez, 63' Castorri, 69' Plescia, 82' De Cristofaro
Reggiana-Livorno 0-0
Vis Pesaro-Pianese 4-2
19' Fabrizi (P), 37', 43' e 72' Konate (VP), 39' Bailo (VP), 59' Ercolani (P)
Gubbio-Grosseto 3-2
12' Minta (Gu), 19' Gaddini (Gr), 21' Meconi (Gu), 29' Ciraudo (Gr), 68' Ghirardello (Gu)
Guidonia Montecelio-Ostiamare 2-2
66' Spinosa (O), 86' Ferrari (GM), 90' Vertainen (GM), 90+7' Parigini (O)
Pescara-Sambenedettese 3-1
7' Valzania (P), 18' Erradi (P), 44' Inglese (P), 76' Candellori (S)
Spezia-Vado 3-0
40' Cazzadori, 66' Jimenez, 750 Joselito
Ravenna-Forlì 2-0
36' Donati, 58' Rabbi

Lunedì 16 novembre
Ore 20.45 - Perugia-Torres (diretta (Rai Sport)
Mercoledì 25 novembre
Ore 18.00 - Atalanta U23-Pineto

Classifica: Spezia 38, Ravenna 32, Pescara 25, Grosseto 23, Torres 22*, Reggiana 21, Guidonia Montecelio 21, Livorno 21, Campobasso 19, Latina 18, Atalanta U23 18*, Pineto 17*, Perugia 17*, Vado 16, Forlì 15, Pianese 13, Gubbio 11, Sambenedettese 10, Ostiamare 10, Vis Pesaro 8*

* una partita in meno

GIRONE C
Casarano-Picerno 3-1
24' e 69' Patierno (C), 45+2' Pugliese (P), 53' Grandolfo (C),
Bari-Foggia 3-2
4' Del Sole (F), 22' Mantovani (B), 25' Mendicino (B), 30' Butic (B), 90'+3 Seck (F)
Giugliano-Savoia 2-3
6' Martina (S), 28' Balde (G), 38' Nepi (S), 76' Yeboah (S), 90+1' Udoh (G)
Cavese-Crotone 1-0
49' Fusco
Potenza-Scafatese 4-0
1' Selleir, 52' Russo, 54' D'Auria, 90+5' Petrungaro
Salernitana-Catania 1-0
57' Achik
Barletta-Altamura 2-0
71' e 75' Matheus da Silva
Cosenza-Casertana 2-1
7' Energe (Co), 28' Cimino (Co), 77' Manconi (Ca)

Lunedì 16 novembre
Ore 20.30 - Sorrento-Monopoli
Mercoledì 26 novembre
Ore 14.30 - Audace Cerignola-Inter U23

Classifica: Potenza 35, Bari 26, Catania 22, Scafatese 21, Audace Cerignola 20*, Monopoli 20*, Inter U23 20*, Casertana 20, Sorrento 20*, Cavese 19, Picerno 19, Barletta 18, Salernitana 18, Casarano 18, Altamura 16, Giugliano 16, Foggia 15, Savoia 15, Cosenza 13, Crotone 1*°

* una partita in meno
° penalizzato di 6 punti

Articoli correlati

Immagine news 1
Oggi in TV, dove vedere l'Under 21, la Nations League e la Serie C
Immagine news 2
Matteo Ardemagni dice addio al calcio: "Il sogno di un bambino diventato realtà"
Immagine news 3
Perugia, il club ribadisce la continuità del progetto: "Le prossime scadenze federali saranno rispettate"

Altre notizie Serie C

Oggi
Immagine news 1
09:04 Serie C
Livorno, Lucarelli: "Non concretizziamo le occasioni da gol. Problema che dura da tanto"
Immagine news 2
08:49 Serie C
Trento, Tabbiani: "Vedere i ragazzi lottare e andare oltre la fatica è stato bellissimo"
Immagine news 3
08:19 Serie CTMW
TMWLa Serie C non ha bisogno di Ronaldinho
Immagine news 4
08:04 Serie C
Serie C, 14ª giornata: il turno si chiude con Perugia-Torres e Sorrento-Monopoli
Immagine news 5
07:49 Serie C
Forlì, Bamonte: "Il ritorno in campo di Ronaldinho sul piano psicologico ha inciso zero"
Immagine news 6
07:19 Serie C
Vola lo Spezia, è +6 sul Ravenna di Ronaldinho. Turati: "Devo fare i complimenti a tutti"
Immagine news 7
00:04 Serie C
Ronaldinho: "Ho riposato per 11 anni, bello tornare. Ravenna, ci rivediamo presto"
Ieri
Immagine news 8
22:31 Serie CTMW
TMWCrotone, contatti in corso per Marrone: i rossoblù lavorano al suo arrivo
Immagine editoriale di Enzo Bucchioni
Mancini sbaglia partita, De Bruyne fa a pezzi l’Italia. A Napoli è colpa di Allegri? Milan, ecco Krosche che vuole lo scudetto con Tresoldi e Inacio. Tre giovani per Napoli: Varela, Bakola e Cacciamani. Juve punta Sorloth e Balde
Primo piano
Immagine top news n.0 Pio Esposito somiglia più a Vieri o più a Toni? Più calzante il paragone del fratello
Immagine top news n.1 Ha snobbato tre big di Serie A, ora Perrone si avvicina al rinnovo con il Como: le ultime
Immagine top news n.2 Il mercato dell'Inter a gennaio sarà una sessione soltanto da spettatrice?
Immagine top news n.3 Paratici, altro sgambetto alla Juventus dopo Pellegrino? La Fiorentina ci prova per Hojbjerg
Immagine top news n.4 Due grandi lezioni per Roberto Mancini dalla notte di Bruxelles
Immagine top news n.5 Inter e Milan tremano, doppio allarme dalle Nazionali: Akanji e Maignan vanno ko
Immagine top news n.6 Juventus, guai dalla Turchia: il rientro di Yildiz slitta al 2027? E Celik si ferma di nuovo
Immagine top news n.7 Ronaldinho, il ritorno è uno show: 45 minuti e lo zampino nel gol del Ravenna
TMW Podcast
Immagine box news Podcast TMW Il mercato dell'Inter a gennaio sarà una sessione soltanto da spettatrice?
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Paulo Fonseca befferà i due club del passato italiano nella corsa a Endrick?
Immagine news podcast n.2 Osmajic e Varela saranno i 9 più cercati della Serie A a gennaio
Immagine news podcast n.3 Perché Mauricio Pochettino è l'allenatore giusto per il Manchester United
Immagine news podcast n.4 Inter, dopo Ausilio cambia tutto: come lavorerà la nuova dirigenza sul mercato
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Paganini sul mercato della Juventus: "Sorloth può andare in porto. Bisogna investire"
Immagine news Serie A n.2 Davide Frattesi rimpianto Inter? Il commento degli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.3 Massimo Orlando: "Bologna, Palladino uno che fa gruppo. Potrebbe ambire a una big"
Serie A
Immagine box news Serie A Balogun: "A gennaio cercherò di nuovo di lasciare il Monaco". La Juventus ci riproverà
Immagine box news Serie A Cagliari, tutti pazzi per Rodriguez: in estate 'no' al Bologna, ora c'è la Juve e due big europee
Immagine box news Serie A La più bella sorpresa del Milan di Amorim meritava più fiducia da parte di Mancini
Immagine box news Serie A Colomba: "Mi rivedo in Bernardeschi. Il gol di Pio sia da esempio per gli attaccanti del Bologna"
Immagine box news Serie A Soulé, l'evoluzione è servita: alla Roma il migliore Matias
Immagine box news Serie A McKennie-United, Alajbegovic-Chelsea: la Premier sui due bianconeri ma la Juve alza il muro
Serie B
Immagine box news Serie B In Nazionale torna il vero Pohjanpalo: appannato al Palermo, mattatore con la Finlandia
Immagine box news Serie B Catanzaro-Palermo, lavori in ritardo al Ceravolo: tribune ancora chiuse
Immagine box news Serie B Pisa, verso mercato di gennaio: Dossena e Goldaniga per la difesa. Caccia a un mediano
Immagine box news Serie B Palermo, Mazzitelli si prepara allo stop: "A gennaio voglio farmi trovare pronto"
Immagine box news Serie B Alfredo Donnarumma dice addio al calcio giocato: “Devo lasciarti andare”
Immagine box news Serie B Arezzo, Ionita: "Livello della Serie B molto più alto. Servono umiltà e lavoro"
Serie C
Immagine box news Serie C Livorno, Lucarelli: "Non concretizziamo le occasioni da gol. Problema che dura da tanto"
Immagine box news Serie C Trento, Tabbiani: "Vedere i ragazzi lottare e andare oltre la fatica è stato bellissimo"
Immagine box news Serie C La Serie C non ha bisogno di Ronaldinho
Immagine box news Serie C Serie C, 14ª giornata: il turno si chiude con Perugia-Torres e Sorrento-Monopoli
Immagine box news Serie C Forlì, Bamonte: "Il ritorno in campo di Ronaldinho sul piano psicologico ha inciso zero"
Immagine box news Serie C Vola lo Spezia, è +6 sul Ravenna di Ronaldinho. Turati: "Devo fare i complimenti a tutti"
Pronostici
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Belgio-Italia
Immagine box news Pronostici Pronostico Spagna-Inghilterra, è sfida per il primo posto
Immagine box news Pronostici Pronostico Belgio-Italia, missione qualificazione: gli Azzurri non possono sbagliare
Calcio femminile
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, 7ª giornata: Roma da impazzire, Juve in rimonta. Bene la Fiorentina
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, 7ª giornata: la Juve batte l'Inter segnando 3 gol dall'89'
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, il programma della 7ª giornata: doppio derby, a Como e Inter-Juve
Immagine box news Calcio femminile Lazio Women, Grassadonia: "Subito un gol assurdo. Avanti, gli alibi sono per i perdenti"
Immagine box news Calcio femminile Fiorentina Femminile, Severini: "Molto orgogliose di questa vittoria, obiettivo terzo posto"
Immagine box news Calcio femminile Fiorentina Femminile, Pinones Arce: "Squadra in crescita. Como? Per ora non ci penso"
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Una "perla di ragazzo" e un fenomeno in campo: la storia di "Magic Box" Zola
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Gianni Rivera, il mitico Golden Boy capace di fare "miracoli"
Sportissimo
Immagine news L'Angolo di Sportissimo n.3 Sportissimo, nel numero di novembre lo speciale VAR, Kimi Antonelli e l'intervista esclusiva a Sarah Fahr
Immagine box news Accadde Oggi... Accadde Oggi...
16 novembre 2005, la battaglia di Istanbul: Gritching finisce all'ospedale, la Svizzera ai Mondiali
Immagine box news Fantacalcio Fantacalcio, 5 difensori da svincolare: da Dragusin a Cambiaso
Sportissimo
Newsticker
13/11 Il modello Atalanta continua a produrre utili: 26,5 milioni nella stagione 2025/26 e record di ricavi a 325 milioni
13/11 Nasce Milan Sports & Entertainment, l’annuncio di RedBird Capital Partners
09/11 L’Inter boccia il Como all’esame di maturità, la Lazio frena ma resta al comando
02/11 La Lazio sola al comando, la Juve batte il Napoli. Arbitri sotto accusa
27/10 Harry Kane vince il Pallone d’Oro 2026. Ecco tutti i premiati