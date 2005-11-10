Doku fa il vuoto a Bruxelles, ma Diego Moreira è stato devastante: buone notizie per Amorim

La copertina è tutta di Jérémy Doku, che ha fatto impazzire la difesa italiana e firmato il 3-1 con una splendida azione personale. Ma nella serata in cui il Belgio ha travolto l'Italia per 4-1, eliminandola dalla Nations League, c'è un altro esterno che merita una menzione particolare. È Diego Moreira, protagonista di una prestazione di altissimo livello sulla fascia opposta rispetto a quella del calciatore del Manchester City. Il talento del Milan ha messo ripetutamente in difficoltà gli azzurri, sfruttando velocità e capacità di saltare l'uomo, e all'80' ha trovato anche la soddisfazione del gol. Tutto nato in Serie A, dato che nasce da un'idea di Kevin De Bruyne al termine di una ripartenza, e poi Moreira ha segnato la quarta rete dei Diavoli Rossi. Una bella notizia soprattutto per Ruben Amorim, che ritroverà il belga dopo la sosta.

Moreira convince anche in Nazionale: il Milan può sorridere

Arrivato in rossonero durante l'ultima sessione estiva di mercato, dopo due stagioni allo Strasburgo, Moreira è stato uno degli investimenti più importanti del Milan. Classe 2004, nato a Liegi ma cresciuto calcisticamente tra Belgio e Portogallo, ha già dimostrato di poter incidere nel campionato italiano. In questa prima parte di stagione ha collezionato quattro gol e tre assist in sette presenze in Serie A, cinque delle quali da titolare. Numeri interessanti per un giocatore che, nel sistema di Amorim, viene impiegato prevalentemente come esterno a tutta fascia. Con il Belgio di Mark van Bommel, invece, agisce più avanti, da attaccante esterno nel 4-3-3, con maggiori libertà offensive e meno compiti di copertura.

La prestazione di Bruxelles conferma le qualità sulle quali il Milan ha deciso di investire. Moreira sa attaccare lo spazio, può giocare su entrambe le fasce e soprattutto riesce a essere pericoloso anche quando parte lontano dalla porta. Amorim, che lo considera un quinto particolarmente offensivo, dovrà trovare il modo di valorizzarne queste caratteristiche senza compromettere gli equilibri della squadra. La serata con l'Italia suggerisce che possa davvero diventare uno dei giocatori più determinanti del Milan.