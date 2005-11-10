Forlì, Bamonte: "Il ritorno in campo di Ronaldinho sul piano psicologico ha inciso zero"

Intervenuto in sala stampa dopo la sconfitta contro il Ravenna, il tecnico del Forlì Gianluigi Bamonte ha commentato: "Abbiamo disputato un buon primo tempo e avuto alcune occasioni per passare in vantaggio. Per noi è stata una settimana un po' particolare e avevo chiesto alla squadra di ritrovare immediatamente adrenalina, personalità e soprattutto carattere. Nella prima frazione ne ho visto tanto: abbiamo affrontato un avversario forte con le armi a nostra disposizione e credo che non abbiamo affatto demeritato.

Abbiamo subito una gran rete e nel secondo tempo abbiamo sofferto soprattutto nei primi dieci minuti. Da lì è arrivato anche il secondo gol del Ravenna. Successivamente siamo cresciuti, siamo tornati a giocare e credo che, dopo il primo quarto d'ora della ripresa, abbiamo espresso anche un buon calcio. Alla fine, però, siamo stati poco incisivi.

Il ritorno di Ronaldinho ha influito? Dal punto di vista psicologico credo abbia influito praticamente zero. I ragazzi erano molto carichi e motivati perché si trattava di un derby. Per noi contavano soprattutto i tre punti e abbiamo giocato pensando alla classifica".