Cagliari, guaio Liteta: il comunicato sull'infortunio dopo il trauma al ginocchio
Daniele Najjar
Brutte notizie per il Cagliari: si ferma il giovane Joseph Liteta a causa di un problema avuto in nazionale. Il comunicato emesso dal club non lascia presupporre nulla di buono per il centrocampista e serviranno ulteriori esami nei prossimi giorni per capire il da farsi ed avere un'idea anche sui possibili tempi di recupero.
Il comunicato del Cagliari per l'infortunio di Liteta
Questo il comunicato emesso dal Caglari riguardo all'infortunio di Liteta: "A seguito di un trauma al ginocchio sinistro riportato con la Nazionale dello Zambia, Joseph Liteta, rientrato nell’Isola, è stato sottoposto ad accertamenti strumentali che hanno evidenziato una severa distorsione dell’articolazione, con lesione parziale del legamento collaterale mediale e interessamento del legamento crociato anteriore. Il calciatore si sottoporrà nelle prossime settimane ad ulteriori esami e visite specialistiche al fine di definire al meglio l’iter di recupero".