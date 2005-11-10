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Calciomercato Juventus, serve un bomber tra tanti esterni

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Redazione TMW
Oggi alle 07:41Serie A
autore Redazione TMW
14.11.2026 07:41Serie A
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Alla Juventus al calciomercato di gennaio servirà una svolta netta, sfoltire la batteria degli esterni per finanziare l'arrivo di un vero centravanti, tra i dubbi su Scamacca e la suggestione Varela.
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Cinquanta milioni di euro sono una cifra che pesa come un macigno, soprattutto quando li investi dopo un’estenuante trattativa estiva per ritrovarti, a novembre inoltrato, con l’ennesimo esterno offensivo in rosa.
A volte nel calcio non serve cercare spiegazioni troppo complesse, basta guardare la lavagna tattica della Juventus per capire che qualcosa, nella costruzione del reparto avanzato, è sfuggito di mano, perché quando sulle corsie laterali hai già una batteria di giocatori più che fornita, Conceição appena riscattato, Zhegrova e il rinnovato Nico Gonzalez a destra; Yildiz, Boga e Alajbegović a sinistra, aggiungere un settimo interprete con le medesime caratteristiche assomiglia molto a un errore di valutazione.

L’unica chiave di lettura plausibile porta dritta alla panchina e alla fiducia riposta nelle doti di alchimista di Luciano Spalletti. Alla Continassa erano convinti che il tecnico di Certaldo potesse compiere un’altra delle sue magie tattiche, prendendo il francese e trasformandolo in un centravanti moderno, capace di reggere da solo il peso dell’attacco.
L’esperimento, però, si è scontrato con la realtà del campo, almeno fino ad oggi, dieci giornate di Serie A e tre gare di Europa League giocate al centro dell’area hanno restituito un giocatore spaesato, avulso dalla manovra e lontanissimo dagli standard giustificati dal suo cartellino.
È bastata la notte europea contro l’AZ Alkmaar per rimettere le cose in ordine. riportato finalmente largo a destra, nella sua naturale zona di comfort, l’ex Ligue 1 si è riacceso, tornando a esprimersi su livelli vicini al suo reale valore, pur restando quei cinquanta milioni una valutazione fuori scala, nessuna sorpresa per Spalletti, né per i dirigenti, semplicemente, la presa d’atto che certi adattamenti non si possono forzare.
Il problema, semmai, è ciò che questo equivoco ha lasciato scoperto al centro dell’attacco, mentre sulle fasce c’è un vero e proprio ingorgo, il ruolo di prima punta vive una preoccupante carestia, affidato com’è a due soli interpreti e a un "fantasma".
C’è Nick Woltemade, gigante tedesco che fatica a trovare la via del gol con continuità e che, per istinto, preferisce cucire il gioco piuttosto che attaccare l’area; c’è Jeff Ekhator, giovane talento frenato da continui stop che lo hanno costretto a frequentare più le stanze del JMedical che il terreno di gioco; e infine c’è Arkadiusz Milik, ormai un corpo estraneo al progetto, presente soltanto a libro paga.
Per uscire da questo vicolo cieco, gennaio non potrà essere una semplice finestra di riparazione, ma dovrà segnare una svolta netta, la missione è chiara, snellire le corsie per regalare a Spalletti un centravanti vero.

A sinistra non si tocca nulla, perché l’attesa per il rientro a pieno regime di Kenan Yildiz si accompagna alla solidità di Jeremie Boga e alla crescita costante di Kerim Alajbegovic, rivelatosi una brillante intuizione di Frederic Massara. Diverso il discorso a destra, dove l’unico a meritare la conferma piena è Nico Gonzalez, prezioso per la sua duttilità e capace, all’occorrenza, di adattarsi anche al centro.
I veri sacrificabili per fare cassa sono invece Edon Zhegrova, tanto bello da vedere quanto limitato nel raggio d’azione e nel minutaggio, e Francisco Conceição, esteticamente gradevole ma troppo prevedibile nelle letture e poco incisivo sotto porta.
Con il tesoretto delle cessioni in mano, la dirigenza dovrà poi scegliere l’uomo giusto a cui affidare le chiavi dell’attacco, muovendosi su un borsino che presenta quattro piste, ognuna con le sue insidie.
La prima porta a Gianluca Scamacca, il profilo che intriga di più Giovanni Carnevali, lo conosce dai tempi di Sassuolo, si fida delle sue qualità da numero nove puro e del suo passaporto italiano, ma portare a Torino un giocatore così fragile dal punto di vista fisico, in un’infermeria già vicina al tutto esaurito, sarebbe un azzardo enorme. Sullo sfondo resta Folarin Balogun, centravanti d’area finito ai margini del Monaco ed escluso persino dalla lista UEFA, un campanello d’allarme evidente, reso ancora più complesso dalla richiesta di almeno venti milioni senza alcuna apertura al prestito.
C’è poi la pista che porta ad Alexander Sorloth, ma il rischio di rivivere una telenovela in stile Kolo Muani è altissimo, senza contare che il norvegese all’Atletico Madrid vede pochissimo il campo, scavalcato nelle gerarchie di Simeone persino da Jonathan David, ironia della sorte un ex scarto proprio della Juventus.
L’ultima suggestione, infine, arriva direttamente dalla Serie A e porta il nome di Varela, al Monza sta trascinando la squadra a suon di prestazioni, dimostrando di avere già l’impatto giusto per il nostro campionato. Il cartellino costa tra i trenta e i trentacinque milioni, una cifra importante che la Juventus potrà permettersi solo monetizzando dalle uscite, altrimenti, alla Continassa non resterà che incrociare le dita e sperare nella tenuta fisica di Ekhator, per non trovarsi costretti a tornare sul mercato con l’acqua alla gola.

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