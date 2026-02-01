"Rimane e basta": il PSV fa muro per Perisic all'Inter, intanto lui gioca e vince

Il direttore sportivo del PSV Marcel Brands è stato chiaro prima della partita del PSV Eindhoven contro il Feyenoord sul tema più discusso in casa del club di Eindhoven. Parlando ai microfoni del portale olandese Voetbalprimeur sul futuro del giocatore croato infatti il dirigente ha detto: "Si è scritto e detto tanto sull’argomento, ma da parte nostra non abbiamo mai ricevuto alcuna comunicazione ufficiale. Abbiamo parlato direttamente con Perisic: pare che qualcuno lo abbia contattato, ma ormai funziona così nel calcio moderno. In ogni caso, lui resta con noi e basta".

Detto, fatto: il giocatore è stato schierato titolare da Peter Bosz nella sfida odierna, vinta 3-0 dal PSV. Perisic è rimasto in campo fino al 65', contribuendo ad un successo che manda i suoi a +17 dal secondo posto. Altra frenata dell'Ajax, che ha pareggiato 2-2 contro l'Excelsior. Vediamo di seguito i risultati in Eredivisie e la classifica aggiornata.

Il turno del weekend

Breda-Twente 2-2

Alkmaar-Nijmegen 1-3

Zwolle-Telstar 4-1

Sparta Rotterdam-Groningen 2-0

Excelsior-Ajax 2-2

Heracles-Sittard 2-1

PSV-Feyenoord 3-0

Heerenveen-Utrecht

FC Volendam-G.A. Eagles

La classifica aggiornata

PSV 56 (21 partite giocate)

Feyenoord 39 (20)

Nijmegen 38 (20)

Ajax 38 (21)

Sparta Rotterdam 35 (21)

AZ Alkmaar 32 (21)

Twente 31 (21)

Groningen 31 (21)

Zwolle 26 (21)

Sittard 25 (21)

Heerenveen 24 (19)

Utrecht 23 (19)

Excelsior 23 (21)

G.A. Eagles 21 (19)

FC Volendam 17 (20)

Heracles 17 (21)

Breda 16 (21)

Telstar 16 (21)