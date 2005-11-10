Malagò contro Galliani per la presidenza FIGC, ora è ufficiale: candidature ammesse

La guerra per la poltrona più importante del calcio italiano è ufficialmente cominciata da qualche ora, da quando la FIGC ha ufficializzato l’ammissione delle candidature di Giovanni Malagò e Adriano Galliani. Due pesi massimi nel mondo dirigenziale del nostro pallone che si affronteranno nelle elezioni del 14 dicembre.

Programmi e documenti depositati

Sia Malagò che Galliani hanno depositato la documentazione e i rispettivi programmi entro il termine previsto dal regolamento, fissato a quaranta giorni dall'assemblea. La prima convocazione presso l'Hotel Hilton Rome Airport di Fiumicino è prevista alle 8.30, mentre la seconda è fissata alle 11. I due arrivano con basi di sostegno ben distinte: Malagò è stato indicato dai delegati delle società di Serie A, Galliani ha raccolto le sottoscrizioni dei delegati di Atleti e Tecnici.

Abodi: "Devono essere fatte le riforme"

Intanto sullo sfondo ha parlato anche Andrea Abodi, ministro per lo sport e i giovani, che ha lanciato una sorta di monito a entrambi i contendenti: “Mi auguro che, dal 15 dicembre, si possa riprendere quel dialogo che è indispensabile per fare le riforme che devono essere fatte. Pericolo di slittamento delle elezioni? Mi auguro di no”. Per poi scacciare scenari di rischio di dietrofront di Mancini in caso di caduta di Malagò: "Non mi sembra ci siano segnali di addio da parte di nessuno".