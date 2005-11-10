In Belgio sperano nei calcoli azzurri, Mancini ribatte: "Non gestiremo il vantaggio"

Ancora qualche ora e sapremo il risultato finale in questo girone di Nations League per l’Italia. In Belgio basterebbe un pareggio per essere certi di vincere il raggruppamento e trarne tutti i benefici del caso e anche questo è stato oggetto di discussione nelle conferenze stampa del pre-partita tenute alla vigilia dallo stadio Re Baldovino della capitale Bruxelles.

Van Bommel: "L'Italia può avere dubbi"

Il dubbio lo ha seminato il ct dei Diavoli Rossi, Mark van Bommel: “All'Italia basta un pari. Sarebbe un vantaggio per loro, anche se questo potrebbe generare dei dubbi: se spingere al massimo oppure aspettare e vedere cosa succede. Noi vogliamo vincere a tutti i costi”.

La risposta decisa di Mancini (e Scalvini)

La risposta di Roberto Mancini però non si è fatta attendere ed è stata di quelle pronte, che vanno dritte al punto. Ha ribattuto a questa osservazione il selezionatore azzurro: “Non gestiremo il vantaggio. Non fa parte della nostra mentalità stare lì ad aspettare, anche perché il rischio è che in un attimo gli equilibri cambino e non si riesca poi a recuperare”. In sala stampa con lui si è presentato anche il difensore Scalvini, tornato con la mente al capitombolo dell'Olimpico nella scorsa sosta: "All'andata non è stata una partita positiva per il risultato, ma anche lì nel secondo tempo abbiamo fatto cose buone. Noi ci credevamo, la convinzione è la cosa più importante e domani giocheremo la partita al massimo con l'atteggiamento giusto".