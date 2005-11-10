Il Fenerbahçe ha scelto il nuovo tecnico: attesa per lo sbarco di Sergio Conceicao

Sono giorni caldi per gli ex allenatori del Milan. Se da un lato infatti Paulo Fonseca è in procinto di salutare il Lione per approdare allo Sporting CP in Portogallo, per Sergio Conceicao si starebbero per aprire le porte della Turchia

Il Fenerbahçe punta un tecnico straniero

Dopo le dimissioni di Ismail Kartal e la decisione di affidare la panchina temporaneamente a Dirk Kuyt infatti la società turca avrebbe rivolto le sue attenzioni a diversi profili stranieri per il proseguo di un campionato che attualmente vede i gialloblù al sesto posto con 16 punti in dieci giornate. Il favorito in un primo momento sembrava essere Julian Nagaelsmann, ma dal tedesco non sono arrivati segnali positivi così il club ha rivolto le attenzioni ad altri profili come quelli di Roberto Martinez, José Luis Mendilibar ed Ernesto Valverde, senza però affondare il colpo per uno di essi. Per questo alla fine a spuntarla dovrebbe essere l’ex Milan Conceicao, reduce dall’esperienza all’Al-Ittihad e desideroso di tornare in Europa.

Conceicao atteso ad Istanbul

Secondo quanto riferito da HT Sport il tecnico lusitano sarebbe già in volo per Istanbul dove è atteso dalla dirigenza del Fenerbahçe per chiudere l’accordo e firmare il nuovo contratto. Già nelle prossime ore dunque potrebbero esserci novità su questo fronte. Per Coinceicao potrebbe esserci già l'esordio in Champions League mercoledì contro il Liverpool.