Calhanoglu-Juventus? Mirabelli: “Lo prenderei subito, può fare la differenza fino a 40 anni”

Il futuro di Hakan Calhanoglu continua a far discutere. Il centrocampista turco, legato all'Inter fino al giugno 2027, è seguito con interesse dalla Juventus, mentre i nerazzurri lavorano al rinnovo. A esaltare le qualità del regista è Massimiliano Mirabelli, attuale direttore sportivo del Padova, che nel 2017 lo portò al Milan dal Bayer Leverkusen: “L'affare Calhanoglu? Senza alcun dubbio, la scommessa più bella e vincente della mia carriera. Per me resta ad oggi il centrocampista più completo d'Europa. Ha qualità incredibili, fuori dal comune”.

Mirabelli: “Avevo capito che Calhanoglu sarebbe diventato un grande regista”

Intervistato da Tuttosport, l'ex dirigente rossonero ha ricordato le difficoltà dell'operazione: “Lo volli a tutti i costi al Milan anche se non giocava da un anno ed era, di fatto, finito fuori dai radar. Fui criticato tantissimo”. Mirabelli aveva intuito anche la possibile evoluzione tattica del turco: “Per me era chiaro che avesse tutti i requisiti per diventare un grandissimo regista. Quando lo suggerii a chi di dovere mi diedero del pazzo”. Sul successivo passaggio a parametro zero all'Inter: “Non mi ci faccia pensare... Una roba indicibile, da non credere”.

Mirabelli consiglia Calhanoglu alla Juventus: “Sarebbe un affare clamoroso”

L'ex dirigente del Milan non ha dubbi sull'eventuale trasferimento in bianconero: “Al mio amico Carnevali, con lui la Juve è in ottime mani, direi di prenderlo subito, senza pensarci un secondo. Sarebbe un affare clamoroso per la Juve come per lo stesso Calhanoglu. Ai bianconeri manca un calciatore dalle sue caratteristiche”. E sull'età del centrocampista aggiunge: “Per le qualità che ha può giocare e continuare a fare la differenza fino a 40 anni. Col passare degli anni acquisisce sempre più consapevolezza”.