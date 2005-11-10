Fiorentina, Paratici prepara i rinforzi per Vanoli: Hojbjerg e Torreira nel mirino

La Fiorentina ha individuato la prima priorità per il mercato di gennaio: rinforzare il centrocampo con un giocatore capace di garantire esperienza, personalità e maggiore equilibrio. La sosta per le nazionali ha offerto alla dirigenza l'occasione per approfondire le valutazioni sulla rosa e iniziare a definire le possibili operazioni invernali. Come riferisce il Corriere dello Sport, Fabio Paratici è alla ricerca di un profilo che possa completare numericamente il reparto a disposizione di Paolo Vanoli, aggiungendo caratteristiche attualmente poco presenti nell'organico. La squadra dispone di diversi centrocampisti di qualità, ma avrebbe bisogno di un elemento più efficace nel recupero del pallone e capace di assicurare solidità nelle situazioni di maggiore pressione. Per questo la società sta valutando soprattutto giocatori già affermati, in grado di inserirsi rapidamente negli equilibri della formazione.

Hojbjerg e Torreira nel mirino, Ederson piace ma costa troppo

Uno dei nomi maggiormente apprezzati è quello di Pierre-Emile Hojbjerg, centrocampista danese del Marsiglia. Il classe 1995 risponde alle caratteristiche richieste per esperienza internazionale, capacità d'interdizione e personalità. L'operazione, tuttavia, presenta diverse difficoltà. Hojbjerg è legato al club francese fino al 2028 e bisognerà capire se esistano le condizioni per un trasferimento già a gennaio. La valutazione ipotizzata si aggira tra i 10 e i 15 milioni di euro, ma resta da verificare la disponibilità del Marsiglia a trattare. Un'altra pista porta a Lucas Torreira, che conosce già l'ambiente viola e sarebbe favorevole a un ritorno a Firenze. Secondo il quotidiano, l'entourage dell'uruguaiano potrebbe riproporre il suo nome durante la sessione invernale. Molto dipenderà dalle richieste del Galatasaray, proprietario del cartellino. Piace anche Ederson, ma il centrocampista dell'Atalanta rappresenta al momento un obiettivo difficilmente raggiungibile. La valutazione superiore ai 40 milioni di euro rende infatti complicata un'operazione a gennaio.

Difesa, possibili novità: Tiago Gabriel tra i profili seguiti

Oltre al centrocampo, la dirigenza valuta eventuali interventi nel reparto arretrato. L'arrivo di un nuovo difensore centrale di piede destro sarebbe però subordinato a una cessione, con Marin Pongracic principale candidato a lasciare Firenze qualora arrivassero offerte adeguate. Tra i giocatori seguiti figura Tiago Gabriel, centrale portoghese del Lecce. Si tratta soprattutto di un'idea per la prossima estate, considerando una valutazione intorno ai 30 milioni di euro e l'interesse di diversi club stranieri. Sul difensore, già seguito dal Milan durante l'ultima sessione estiva, avrebbero effettuato sondaggi anche Everton e Crystal Palace.

Si cerca anche un'alternativa a Valdepeñas sulla sinistra

Un'ulteriore necessità riguarda la fascia sinistra. L'infortunio di Fabiano Parisi, il cui rientro sarà gestito gradualmente, ha evidenziato la mancanza di alternative naturali a Victor Valdepeñas. Finora Vanoli ha potuto valutare anche l'adattamento di Joao Mario, ma il club potrebbe decidere di intervenire sul mercato per inserire un esterno di ruolo e ampliare le possibilità di scelta. Per il momento non emergono trattative avanzate su questo fronte. La dirigenza sta iniziando a individuare i profili più adatti, con l'intenzione di definire una strategia nelle prossime settimane. Il centrocampista resta comunque la priorità assoluta. Hojbjerg e Torreira rappresentano le opzioni più concrete tra quelle attualmente esaminate, mentre gli eventuali interventi in difesa dipenderanno dalle opportunità e dalle