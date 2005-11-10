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L'incredibile storia dei baffi di Kaiki: "Non li ho più tagliati da quando sono piaciuti a Ronaldo"

Pierpaolo Matrone
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Pierpaolo Matrone
Oggi alle 09:50Serie A
15.11.2026 09:50Serie A
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Il terzino brasiliano racconta l'incontro con Ronaldo al Cruzeiro, il sogno di tornare in nazionale e la nuova vita sul lago di Como.
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Dai miti del calcio brasiliano al sogno di tornare a vestire la maglia della Seleçao. Kaiki Bruno, terzino sinistro del Como, ha raccontato i modelli ai quali si è ispirato durante la crescita: "Roberto Carlos, Marcelo e Filipe Luis sono stati tutti e tre punti di riferimento. Li ho guardati giocare molto e cerco di prendere il controllo di palla di Marcelo, le progressioni di Roberto Carlos e la tecnica di Filipe Luis". Dopo l'esordio con il Brasile dello scorso marzo, il difensore non è più stato convocato da Carlo Ancelotti: "Ho sempre avuto il sogno di esordire con la Seleçao. Sto facendo un buon lavoro qui al Como e cerco di migliorare molto per poterci tornare presto".

Kaiki Bruno: "Ronaldo mi disse che i baffi mi stavano bene. Non li ho più tagliati"

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, il brasiliano ha svelato un curioso aneddoto legato a Ronaldo il Fenomeno, conosciuto quando giocava nel Cruzeiro: "Era una delle mie prime partite da professionista, avevo 18 anni. Alla fine è comparso nello spogliatoio il presidente, Ronaldo, e ha salutato tutti. Poi mi ha stretto la mano, mi ha guardato e mi ha detto che i baffi mi stavano bene. Da allora non li ho più tagliati".

Kaiki Bruno: "Amo la pasta e il lago di Como. Yan Couto mi ha aiutato molto"

Il terzino ha parlato anche dell'ambientamento in Italia: "Anche Belo Horizonte è una città tranquilla. Penso che questo mi abbia aiutato molto nell'adattamento. Nel tempo libero vado spesso al ristorante, qui la cucina è fantastica. La pasta la amo, la adoro… Non meno della vista passeggiando sul lago". Fondamentale anche il rapporto con Yan Couto: "Sto cercando di parlare qualcosina di ogni lingua. Sto anche studiando l'inglese e l'italiano. La persona a cui sono più vicino è Yan, anche lui brasiliano. Questo mi ha dato una grossa mano". Infine, sulla famiglia e sulla fede: "Ho mia moglie, che mi sostiene molto. Lei parla tante lingue, quindi mi aiuta anche in questo. E abbiamo anche tanta fede, siamo cristiani. Penso che soltanto Lui possa portarci il più in alto possibile".

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