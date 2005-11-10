Zhegrova valuta l'addio alla Juventus: alla finestra ci sono tre club all'estero, i dettagli

Il futuro di Edon Zhegrova alla Juventus potrebbe essere lontano da Torino. L'esterno offensivo kosovaro, finora impiegato prevalentemente come alternativa da Luciano Spalletti, vorrebbe giocare con maggiore continuità e conquistare una maglia da titolare. Un obiettivo complicato dalla concorrenza nel reparto, soprattutto in vista dei rientri di Francisco Conceicao e Kenan Yildiz. Con Alajbegovic, Boga e Nico Gonzalez a completare le opzioni offensive, il classe 1999 sta valutando la possibilità di cambiare squadra già a gennaio.

Juventus, Zhegrova piace ad Al Ittihad e Monaco. Si raffredda il Besiktas

Come racconta Tuttosport, tra le possibili destinazioni del kosovaro c'è l'Al Ittihad, che aveva già tentato di acquistarlo negli ultimi giorni del mercato estivo. Il grave infortunio del giovane Fernandes, indisponibile fino ad aprile, potrebbe spingere il club saudita a tornare alla carica. Attenzione anche al Monaco, alla ricerca di un esterno offensivo per il 4-2-3-1 di Filipe Luis. Trovano invece pochi riscontri le indiscrezioni sul Besiktas, che dopo l'arrivo di Ernest Poku sembra orientato verso altri ruoli.

Juventus, la cessione di Zhegrova può finanziare un colpo in attacco

La dirigenza bianconera dovrà decidere se continuare a puntare sull'ex Lille oppure sfruttare il suo mercato per ottenere risorse da reinvestire. Una cessione a gennaio, soprattutto in caso di offerta importante dall'Arabia Saudita, permetterebbe alla Juventus di finanziare nuovi acquisti senza appesantire il bilancio. La priorità resta consegnare a Spalletti rinforzi offensivi per la corsa al quarto posto, mentre Zhegrova cerca un progetto che possa garantirgli un ruolo da protagonista.