Un obiettivo della Fiorentina sta per sfumare. Secondo quanto riferito dal media argentino TyC Sports la dirigenza del River Plate lavora con decisione per blindare il presente e pianificare la porta del 2027 e la priorità è blindare Santiago Beltran almeno per i prossimi sei mesi: i dialoghi tra il club e l'entourage del 22enne sono ormai ben avviati e registrano una netta convergenza verso il rinnovo. L'attuale accordo, valido fino a dicembre 2027 con parametri economici ancora legati al settore giovanile, verrà adeguato al suo nuovo status di titolare indiscusso, pur lasciando aperta la porta a un trasferimento in Europa a partire dalla metà del prossimo anno.

La posizione del River

Stando a quanto riferito, il River punta infatti a monetizzare la partenza di Beltran attraverso una cessione a titolo definitivo solamente tra un anno, con una valutazione di almeno 15 milioni di dollari (oltre 13 milioni di euro). La necessità al momento è di trattenere il giocatore argentino fino al termine del primo semestre del 2027 per via della pista legata a Yassine Bounou. I contatti tra i Millonarios e gli agenti del portiere marocchino classe 1991 sono già in stato avanzato, ma strapparlo all'Al-Hilal nella sessione di gennaio appare pressoché impossibile. Proprio per questo a Buenos Aires si lavora con convinzione sullo scenario estivo, dove inizia a prendere corpo l'idea di un'operazione incrociata che porterebbe Bounou al Monumental. Chissà che questo non possa riservare un intreccio con il club arabo per vedere Beltran alla corte di Simone Inzaghi.

Sicurezza

Sul campo, intanto, Beltran ha saputo trasformare un'emergenza in una consacrazione definitiva durante un'annata complessa per il club. Chiamato a difendere i pali a inizio stagione in seguito all'infortunio di Franco Armani, non ha più lasciato il posto se non per i primi quarantacinque minuti contro il Valez e per la trasferta di Copa Sudamericana contro il Bragantino dovuta a una squalifica. Pur attraversando fisiologici momenti di assestamento legati alla giovane età, il portiere ha accumulato finora 46 presenze ufficiali con 37 reti incassate e ben 19 porte inviolate, un rendimento che gli è valso anche la chiamata nella Nazionale argentina di Lionel Scaloni e l'esordio assoluto con l'Albiceleste.