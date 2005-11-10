Terzo successo su tre per l'Italia, che continua il suo percorso nel Mondiale Under 17: battuto 3-1 l'Uzbekistan grazie ad un primo tempo superlativo e una ripresa di sofferenza, iniziata dopo il rosso a Cassano. Queste le note migliori e peggiori della sfida appena terminata in Qatar:

TOP

Tommaso Casagrande non sbaglia - Baby Retegui (impressionante la somiglianza nelle movenze con El Chapita) coglie subito l'occasione concessa da Franceschini con il gol che dopo sei minuti sblocca la gara. Una prova molto convincente che gli fa pareggiare il conto dei gol col diretto concorrente Perillo, ma con tanti minuti in campo in meno. Sbaglia due volte la palla della doppietta, peccato. Per gli attaccanti segnare non è tutto, ma per un centravanti è sicuramente molto.

Le rotazioni funzionano - Fino al rosso di Cassano la squadra macina gioco, incurante delle preventivate rotazioni di Franceschini: dentro Casagrande, Albini, Rigo, il sopracitato Cassano e i due centrali che avevano giocato meno, Varali e Donato. Le notizie migliori arrivano dall'attacco: la sensazione è che la coppia Croci-Corigliano, in gol entrambi, sia quella destinata a partire titolare anche nella prossima decisiva sfida.

FLOP

La ripresa - Bruttina, con la squadra che dopo il rosso a Cassano si schiaccia tanto nella propria area rischiando anche una clamorosa beffa. Dopo il gol della bandiera di Sadirdjanov l'Uzbekistan costruisce almeno un paio di occasioni per andare sul 3-2, chiedendo anche un calcio di rigore (che ci poteva stare) per trattenuta di Del Fabro. Una gestione non buona di un momento difficile. Sicuramente qualcosa da imparare in vista di sfide più probanti.