In questi giorni si parla molto di Joshua Zirkzee come uomo mercato in vista di gennaio. L'attaccante del Manchester United è stato vicino al ritorno in Italia già in estate, salvo poi saltare tutto. Adesso, nell'ottica della sessione invernale, sono Como e Napoli le squadre più interessate all'olandese. Ma quanto può servire alle nostre squadre l'ex Bologna? Lo abbiamo chiesto a Emanuel Vignato, ex esterno rossoblu che proprio in Emilia ha incrociato il centravanti dei Red Devils: "Anche di lui ho bei ricordi. All'inizio magari aveva fatto un po' di fatica a trovare spazio, perché c'era Arnautovic. Poi, nell'anno successivo, ha fatto vedere a tutti il giocatore che è. Ho bei ricordi sia a livello umano sia a livello tecnico, in campo".

Proprio Zirkzee è stato molto cercato quest'estate da diversi club italiani e a gennaio torneranno a farsi avanti squadre come Napoli e Como. C'è una squadra in particolare in cui lo vedresti bene?

“Credo che, se viene messo nelle condizioni migliori per rendere in base alle sue qualità, possa fare bene ovunque. È un giocatore con caratteristiche precise e, se una squadra punta su di lui, sicuramente farà vedere il giocatore che è".

Tra i giocatori con cui ha condiviso il campo a Bologna c'era anche un giovanissimo Antonio Raimondo, che oggi (purtroppo infortunato) sta facendo molto bene al Frosinone.

“Quando ero a Bologna, Raimondo veniva aggregato dalla Primavera alla prima squadra, ma si allenava sempre con noi. Ha esordito proprio quell'anno, credo nel mio primo anno a Bologna. Già durante gli allenamenti si vedeva che era un buon giocatore. Il mister non avrebbe mai portato un ragazzo ad allenarsi sempre con noi e a farlo esordire senza un motivo valido. Magari non ha fatto lo stesso percorso di Zirkzee, ma ha attraversato la Serie B per diversi anni e adesso è arrivato meritatamente a giocare in Serie A".

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