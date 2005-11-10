Gli Esposito: stesso cognome, una serata diversa. Pio stellare, Seba spara fuori

Stesso cognome, stessa maglia, serata decisamente diversa. Francesco Pio e Sebastiano Esposito sono partiti insieme dal primo minuto nell'attacco dell'Italia contro la Francia, ma hanno vissuto una partita agli antipodi. Il più giovane è stato il grande protagonista della vittoria per 3-1 sulla nazionale di Zinedine Zidane, con una doppietta che ne fa il migliore in campo. Il maggiore, invece, è uscito dal terreno di gioco dopo aver sbagliato un calcio di rigore che avrebbe potuto portare in vantaggio gli azzurri. Un errore pesante, che incide inevitabilmente sul giudizio della sua prestazione.

Pio Esposito trascinatore, Sebastiano spreca dal dischetto

Il centravanti dell'Inter ha segnato due gol molto diversi. Il primo, al 26', è arrivato grazie a un movimento da attaccante vero, con il tocco di prima intenzione sull'assist di Cambiaghi a battere Maignan e cancellare il vantaggio iniziale di Olise. Il secondo, al 75', direttamente dal dischetto: una responsabilità importante, considerando che un quarto d'ora prima il fratello aveva fallito dagli undici metri. Pio non ha avuto esitazioni e ha firmato il definitivo 3-1. Nel mezzo una prestazione di livello, non soltanto per le reti, ma anche per la capacità di lavorare con i compagni, proteggere il pallone e rappresentare un riferimento costante per la manovra offensiva di Roberto Mancini. A fine gara ha spiegato di aver sentito una responsabilità ulteriore proprio per l'errore del fratello: "Sono contento di averla chiusa anche per lui".

Per Sebastiano Esposito, infatti, è stata una serata da dimenticare. Il maggiore dei due fratelli aveva anche avuto una buona occasione nel primo tempo, trovando la risposta di Maignan, ma il rigore calciato fuori al 60' ha inevitabilmente condizionato la sua partita. Mancini lo ha sostituito poco dopo, inserendo Vergara, e il suo errore è rimasto l'episodio più significativo della prestazione. Un passo indietro in una serata che avrebbe potuto avere tutt'altro significato anche per lui. Pio, invece, continua a confermare il proprio valore anche con la maglia della Nazionale italiana. E per l'Inter, che lo ha visto crescere e lo ha ormai inserito stabilmente nei propri piani, arrivano altre conferme sulle qualità del suo centravanti.