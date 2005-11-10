È una grande Italia, con un Pio gigantesco. 3-1 alla Francia a San Siro, ora in Belgio per il primato

L'Italia batte la Francia 3-1 a San Siro, si prende il primo posto del girone di Nations League e si prepara alla trasferta decisiva in Belgio per difenderlo. Una vittoria cruciale, soprattutto per il modo in cui è arrivata: rimontando lo svantaggio iniziale contro una delle nazionali più forti al mondo, pur priva di Mbappé e Dembélé. Il protagonista è Francesco Pio Esposito, autore di una doppietta e migliore in campo, ma nella serata azzurra ci sono anche le grandi prestazioni di Frattesi, Cambiaghi e di una difesa che ha saputo contenere gli attaccanti francesi. La squadra di Roberto Mancini sale a 10 punti, gli stessi della Francia, mentre il Belgio insegue a quota 9. Domenica, a Bruxelles, basterà un pareggio per qualificarsi ai quarti di finale. Vincendo, invece, gli azzurri sarebbero certi del primo posto.

Donnarumma guasta, Pio Esposito e Frattesi aggiustano

La partita comincia meglio per la Francia di Zinedine Zidane, che prende il controllo del possesso e passa al 10' grazie a un grave errore di Donnarumma: il portiere azzurro sbaglia il rinvio e consegna il pallone a Olise, che firma lo 0-1. L'Italia fatica inizialmente a reagire, ma al 26' trova il pareggio. Cambiaghi sfonda a sinistra e serve Pio Esposito, bravo ad anticipare Upamecano e battere Maignan. La Francia continua a creare occasioni, soprattutto con Barcola, fermato dal palo, e si va all'intervallo sull'1-1. Nella ripresa Cherki spaventa ancora gli azzurri, con Donnarumma che si riscatta parzialmente deviando sul palo una sua conclusione. Da quel momento, però, cresce l'Italia, che conquista un calcio di rigore per un fallo di Malo Gusto su Cambiaghi. Dal dischetto va Sebastiano Esposito, nonostante il rigorista designato fosse il fratello Pio, ma il suo tiro termina fuori. Poco dopo, Federico Dimarco, appena entrato, serve l'assist per Davide Frattesi, che firma il 2-1. La Francia accusa il colpo e l'Italia continua a spingere, trovando un altro rigore per il fallo di Upamecano su Vergara. Stavolta dagli undici metri si presenta Pio, che non sbaglia e realizza il definitivo 3-1.

Le parole di Mancini e Zidane

A fine partita, Roberto Mancini esprime tutta la propria soddisfazione: “Ho detto ai ragazzi che queste sono le partite più belle da giocare e vincere, queste partite se le ricordano tutti. E per vincere queste partite devi giocare bene”. Il commissario tecnico azzurro analizza anche le difficoltà iniziali: “Rimanevamo un po' troppo larghi coi tre centrocampisti, il pericolo era la palla filtrante. Soffrivamo un po' questo, ma dopo venti minuti la gara è cambiata totalmente”. Sul rigore sbagliato da Sebastiano Esposito, Mancini chiarisce dopo aver bacchettato l'attaccante del Sassuolo: “Pio era il rigorista. La prossima volta i fratelli Esposito non si confondono più”. Poi avverte la squadra in vista dell'ultima giornata: “Dobbiamo andare a fare risultato in Belgio, sennò questa partita non conta niente”.

Dall'altra parte, Zinedine Zidane riconosce le difficoltà della Francia, soprattutto dopo l'intervallo: “Avevamo approcciato bene e siamo stati bravi in fase di possesso, ma nella seconda frazione siamo andati in difficoltà, soprattutto a livello difensivo”. Il tecnico francese non cerca alibi nelle assenze e individua nella fase difensiva il problema principale: “L'aspetto più importante è creare occasioni, i pali hanno inciso ma non sono deluso: lo sarei stato se non avessimo creato un buon possesso palla. Quello che dobbiamo analizzare è che non siamo stati al livello giusto in fase di non possesso”. Chiusura rosicando: “Con la palla tra i piedi li ho visti meglio all'andata, se devo dire il vero. Però oggi hanno vinto e non c'è niente da dire”.