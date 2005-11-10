Dieci anni fa la tragedia aerea della Chapecoense: il Torino ricorda le vittime del disastro
Pierpaolo Matrone
Sono trascorsi esattamente dieci anni da una delle pagine più dolorose della storia del calcio mondiale. Il 28 novembre 2016, l'aereo sul quale viaggiava la Chapecoense precipitò nei pressi di Medellin, in Colombia, provocando la morte di 71 delle 77 persone a bordo. La squadra brasiliana era diretta in Colombia per disputare la finale d'andata della Copa Sudamericana contro l'Atletico Nacional.
Il messaggio del Torino nel ricordo della Chapecoense
Tra le società che hanno voluto commemorare le vittime della tragedia c'è anche il Torino, legato al club brasiliano da un destino drammaticamente simile. “Oggi, a dieci anni di distanza, ricordiamo le vittime del disastro aereo che coinvolse la Chapecoense”, recita il messaggio pubblicato dalla società granata attraverso i propri canali social. Un ricordo particolarmente sentito per il club piemontese, la cui storia è inevitabilmente segnata dalla tragedia di Superga del 4 maggio 1949, nella quale perse la vita l'intera squadra del Grande Torino.