Gutierrez: "Sfida fondamentale per tutta Napoli. Importante sarà partire forte"

Miguel Gutierrez, esterno del Napoli, prima del match contro la Juventus è intervenuto al microfono di DAZN: "Oggi è una sfida fondamentale per la nostra gente e per tutta Napoli. Servirà una prestazione di alto livello: dovremo partire forte, metterli subito sotto pressione, essere aggressivi e concentrarci solo sul fare una grande gara".