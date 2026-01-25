Gutierrez: "Sfida fondamentale per tutta Napoli. Importante sarà partire forte"
TUTTO mercato WEB
Miguel Gutierrez, esterno del Napoli, prima del match contro la Juventus è intervenuto al microfono di DAZN: "Oggi è una sfida fondamentale per la nostra gente e per tutta Napoli. Servirà una prestazione di alto livello: dovremo partire forte, metterli subito sotto pressione, essere aggressivi e concentrarci solo sul fare una grande gara".
Articoli correlati
Altre notizie Serie A
Editoriale di Luca Calamai Lotta scudetto: se l’Inter scappa non la prendono più. Vicario erede ideale di Sommer. Perchè Spalletti non rinnoverebbe oggi il contratto. Il Como è da zona Champions. Roma e Juve sul talento Palestra
Le più lette
1 Lotta scudetto: se l’Inter scappa non la prendono più. Vicario erede ideale di Sommer. Perchè Spalletti non rinnoverebbe oggi il contratto. Il Como è da zona Champions. Roma e Juve sul talento Palestra
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Lescano subito in gol, ma non è una novità. E la Salernitana si gode il colpo della possibile svolta
Serie C, 23ª giornata: trema l'Ascoli ma vince. Ok Catania e Salernitana, notte fonda per la Pro Patria
Pronostici
Calcio femminile