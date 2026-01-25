Napoli, Gutierrez schierato a destra: "In una situazione di difficoltà, mi posso adattare"
L'esterno del Napoli Miguel Gutierrez ha parlato ai microfoni di Sky, prima della sfida esterna sul campo della Juventus valevole per la 22^ giornata di Serie A.
Tante assenze: quanto incide?
"Siamo in una situazione di grande difficoltà, ma dobbiamo fare il massimo consapevoli della nostra forza".
Giochi a destra: è una difficoltà per te?
"Credo di poter fare bene anche a destra, sono un giocatore polivalente. In una situazione di difficoltà, mi posso adattare".
Partita molto sentita.
"Partita importante, lo sappiamo bene. Sappiamo quanto vale per i tifosi e cercheremo di fare il meglio".
