Milan, Cardinale assicura: "Farò come Berlusconi e vinceremo il prima possibile"

Una serie di dichiarazioni, quelle rilasciate dal patron di Red Bird, Gerry Cardinale, che saranno sicuramente ricordate dai sostenitori del Milan. Nell'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport il numero uno rossonero promette di voler tornare a vincere "il prima possibile", non tollerando di doverci mettere troppo tempo, e per farlo vuole seguire un esempio chiaro: quello di Silvio Berlusconi.

L'annuncio di Cardinale sul mercato

Poi l'annuncio con il mercato sullo sfondo che farà sognare i sostenitori del Diavolo: "Sto facendo tutto il possibile per assicurarmi che, quando vogliamo un calciatore, nessuno possa dirmi: 'Non puoi prenderlo perché non potete permettervelo'”, le sue parole. E ancora sul mercato: "Adesso solo le società della Premier League sono in grado di investire certe somme e di assicurarsi i top player. Se voglio riportare il Milan ai vertici nelle coppe europee, non soltanto in Italia, dobbiamo capire come poter competere con i club più importanti al mondo".

Sul paragone con Berlusconi: "Tutti pensavano che stessi facendo un paragone arrogante, egocentrico, tra me e Berlusconi, ma era quello il mio obiettivo. Quello che cercavo di spiegare era che, come Berlusconi aveva trasformato il Milan e insieme la Serie A, noi vogliamo essere, attraverso la nostra proprietà, capaci di portare la società nella nuova era in cui stiamo vivendo. E bisogna fare nello stesso modo in cui lo fece Berlusconi ovvero in un modo nuovo".