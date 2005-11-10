Aquilani, non è stata una questione di fiducia: il Sassuolo non poteva più aspettare

Alberto Aquilani non è stato esonerato perché il Sassuolo ha improvvisamente smesso di credere nelle sue idee. È stato esonerato perché, a un certo punto, quelle idee non si vedevano più. Né quelle, né la reazione di una squadra che dopo un avvio persino sorprendente si è progressivamente svuotata. I risultati hanno emesso la sentenza, certo. Ma prima dei risultati sono arrivati i segnali (gli ultimi erano diventati troppo brutti per essere ignorati). Il 3-0 dell'Olimpico contro la Roma è stato soltanto l'ultimo fotogramma. Il Sassuolo arrivava già da quattro sconfitte consecutive contro Frosinone, Como, Lazio e Fiorentina. Con Roma fanno cinque ko di fila, cinque sconfitte nelle ultime sei giornate. Dalla vittoria contro la Juventus del 13 settembre, appena un punto in sette partite.

I 29 gol spiegano molto, l'atteggiamento ancora di più

Poi ci sono i numeri che non consentono interpretazioni particolarmente creative. Ventinove gol subiti in undici giornate, peggior difesa della Serie A. Trenta gol in tutte le competizioni, peggior difesa d'Europa nei top 5 campionati in infelice compagnia di Manchester United, Crystal Palace e Racing Santander. Soltanto nelle ultime cinque sconfitte il Sassuolo ne ha incassati 19: quattro a Frosinone, due a Como, sei dalla Lazio, quattro dalla Fiorentina e tre dalla Roma (che più volte ha graziato Muric a porta vuota). Quasi quattro a partita. Ma Aquilani non ha perso il posto soltanto per aver preso troppi gol. Lo ha perso perché il Sassuolo che a settembre provava a comandare le partite, rischiava e mostrava una propria identità è diventato progressivamente una squadra incapace di reagire agli episodi negativi. All'Olimpico è arrivato persino il cambio di pelle: difesa a tre, baricentro basso, un'impostazione lontana dal 4-3-3 sul quale era stato costruito il progetto. E neppure quello è servito.

Una striscia così mancava dalla prima Serie A

La serie di cinque sconfitte consecutive assume un peso ulteriore guardando alla storia neroverde. Per trovare una caduta peggiore bisogna tornare alla tormentata stagione 2013/14, la prima in assoluto del Sassuolo in Serie A. Allora i neroverdi persero sette partite consecutive: le prime due, contro Torino e Livorno, con Eusebio Di Francesco in panchina; le successive cinque con Alberto Malesani, battuto nell'ordine da Verona, Inter, Napoli, Lazio e Parma. Malesani venne esonerato proprio dopo cinque sconfitte in cinque partite e il Sassuolo richiamò Di Francesco, che avrebbe poi costruito una salvezza quasi impossibile. Tredici anni dopo il Sassuolo si è avvicinato pericolosamente a quella voragine. Aquilani paga inevitabilmente, perché nel calcio paga l'allenatore, ma sarebbe troppo semplice ridurre tutto a lui. Una squadra può perdere ma c'è modo e modo. E quel modo è stato decisivo. È questo, più ancora degli otto punti e dei 29 gol subiti, il dato che ha convinto il Sassuolo a cambiare. Roberto D'Aversa, chiamato al posto di Aquilani, eredita la classifica ma soprattutto eredita una squadra che deve ricominciare a comportarsi come tale.