Fatta eccezione per gli infortunati Bonny e Stankovic, ad Appino Gentile mister Chivu ritrova sostanzialmente l'Inter al completo quando mancano due giorni alla sfida contro l'Atalanta, gara in programma domenica a Bergamo con fischio d'inizio alle 20.45.

Bisseck si sposta? Pronto il rilancio di Pavard

Gli ultimi due nerazzurri reduci dalle nazionali, Zielinski e Carlos Augusto, oggi infatti si alleneranno regolarmente in gruppo e saranno convocati per la partita. E vista l'ampia scelta a disposizione di Chivu, sottolinea in questo senso La Gazzetta dello Sport, ecco che una possibile sorpresa di formazione potrebbe arrivare dalla difesa: viste le non perfette condizioni di Akanji, la novità può infatti essere il ritorno nel mezzo di Bisseck con il rilancio di Pavard.