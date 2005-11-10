Chivu con l'Inter al completo: sorpresa in difesa per Bergamo? Bisseck può cambiare posizione
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Tommaso Bonan
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Oggi alle 09:37Serie A
autore Tommaso Bonan
20.11.2026 09:37Serie A
In vista della trasferta contro l'Atalanta, in programma domenica, Chivu può gestire l'intero gruppo e valutare alcune modifiche nel reparto arretrato
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Fatta eccezione per gli infortunati Bonny e Stankovic, ad Appino Gentile mister Chivu ritrova sostanzialmente l'Inter al completo quando mancano due giorni alla sfida contro l'Atalanta, gara in programma domenica a Bergamo con fischio d'inizio alle 20.45.
Bisseck si sposta? Pronto il rilancio di Pavard
Gli ultimi due nerazzurri reduci dalle nazionali, Zielinski e Carlos Augusto, oggi infatti si alleneranno regolarmente in gruppo e saranno convocati per la partita. E vista l'ampia scelta a disposizione di Chivu, sottolinea in questo senso La Gazzetta dello Sport, ecco che una possibile sorpresa di formazione potrebbe arrivare dalla difesa: viste le non perfette condizioni di Akanji, la novità può infatti essere il ritorno nel mezzo di Bisseck con il rilancio di Pavard.
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