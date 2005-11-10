Il futuro di Artem Dovbyk è già diventato uno dei temi più caldi in vista della finestra invernale di calciomercato. Arrivato al Bologna in estate dalla Roma con la formula del prestito e un diritto di riscatto fissato a 17 milioni di euro, il centravanti ucraino non è riuscito a imporsi nelle gerarchie offensive, tra Domenico Tedesco e il subentro in panchina di Raffaele Palladino. Il bilancio parla di appena 5 gare complessive in campionato: tutte entrando dalla panchina, per un totale di 109 minuti giocati e una sola rete siglata contro il Sassuolo. Numeri fin troppo bassi per giustificare un investimento così importante a fine stagione.

L'amministratore delegato rossoblù Claudio Fenucci ha fissato una sorta di scadenza implicita fino a gennaio. “Dovbyk ha un problema più mentale che fisico, deve sbloccarsi. Ha recuperato la piena funzionalità del flessore operato, ormai da tempo. Aveva un deficit di forza, colmato col lavoro. Il ragazzo deve ritrovare un po' di fiducia in se stesso, nel gioco e anche nei contrasti. Per adesso stiamo aspettando, speriamo che riesca a darci il suo contributo, poi a gennaio vedremo", ha dichiarato ai microfoni di TMW. Vale a dire che, in assenza di una reazione, la dirigenza del Bologna prenderà seriamente in considerazione l'ipotesi di interrompere il prestito con sei mesi di anticipo.

Mentre la Roma osserva con attenzione l'evolversi della vicenda, sapendo di dover individuare una nuova collocazione qualora il giocatore rientri anticipatamente alla base senza rientrare nei piani di Gian Piero Gasperini, dalla Spagna arrivano già i primi segnali concreti. Il Valencia - secondo quanto rivelato dal Corriere dello Sport - ha infatti avviato i contatti esplorativi chiedendo informazioni direttamente al club giallorosso per riportare Dovbyk del Girona nella Liga. Sebbene non esista ancora una trattativa ufficialmente impostata, l'interesse degli spagnoli, affiancato sullo sfondo da quello più defilato del Venezia.