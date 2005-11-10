Chivu ospite della NFL a Monaco. Il quarterback dei Lions Goff: "Amo l'Inter, vorrei giocare a Milano"

Cristian Chivu sarà spettatore d'eccezione della sfida NFL tra Detroit Lions e New England Patriots, in programma questa sera all'Allianz Arena di Monaco di Baviera. Il tecnico dell'Inter, grande appassionato di football americano, è stato invitato all'evento dalla lega statunitense, come già accaduto lo scorso anno a Madrid, quando aveva assistito alla partita tra Washington Commanders e Miami Dolphins al Santiago Bernabeu. Ma il legame tra il club nerazzurro e la partita di Monaco non si limita alla presenza dell'allenatore. Anche Jared Goff, quarterback dei Detroit Lions, ha infatti rivelato di seguire con interesse l'Inter, esprimendo il desiderio di poter giocare un giorno a Milano.

Goff: "Mi piace molto l'Inter. Sarebbe meraviglioso giocare a Milano"

Interpellato sulla squadra nerazzurra e sul progetto del nuovo stadio, Goff non ha nascosto il proprio entusiasmo. "Mi piace molto l'Inter. L'Inter sta costruendo un nuovo stadio a Milano? Mi piacerebbe giocare a Milano prima o poi, sarebbe meraviglioso", ha dichiarato il quarterback statunitense. Un'apertura che guarda anche alla possibilità di vedere in futuro una partita della NFL nel capoluogo lombardo, sulla scia degli eventi internazionali già organizzati dalla lega in diverse città europee.