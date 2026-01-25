Juventus-Napoli, l'accoglienza per Conte è quella prevista: fischi assordanti per il grande ex

L'accoglienza dello Stadium per Antonio Conte, tornato a Torino per Juventus-Napoli, è quella prevista. Alla lettura delle formazioni l'allenatore salentino, grande ex di giornata, è stato fischiato fortemente dai suoi vecchi tifosi.

Lo scorso anno ci furono applausi per lui, ma la scorsa estate Conte era a un passo dal ritorno in bianconero, prima della permanenza a Napoli. E ora lo Stadium lo fischia.