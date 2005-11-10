Qual è lo stato di forma delle venti partecipanti alla Serie A 2026/27? In questo focus vi proponiamo la classifica in base ai punti conquistati dai club del massimo campionato italiano nelle ultime cinque partite disputate. A guidare questa speciale graduatoria con quattro vittorie e un pareggio ci sono tre team: si tratta delle due squadre della Capitale che sono anche in vetta alla classifica generale e del Bologna di Raffaele Palladino che dopo quattro vittorie consecutive ha pareggiato 1-1 contro l'Udinese. Subito dietro con quattro vittorie e una sconfitta altre tre squadre: il Milan di Ruben Amorim, il Genoa di Daniele De Rossi e il Como di Cesc Fabregas.

Inter e Juve al 7° posto

E l'Inter di Cristian Chivu? Tre vittorie, un pareggio e una sconfitta per i campioni d'Italia che dopo l'ultimo 4-4 a Bergamo sono scivolati al terzo posto in classifica. Dieci punti per i nerazzurri nelle ultime cinque gare esattamente come per la Juventus di Luciano Spalletti. Alle loro spalle ecco il Napoli di Max Allegri con otto punti, ancora più indietro l'Atalanta di Maurizio Sarri.

In coda a questa speciale graduatoria il Sassuolo che nelle ultime cinque ha incassato solo sconfitte, l'ultima con Roberto D'Aversa in panchina. Appena sopra il Lecce di Di Francesco e poi l'Udinese che a Bologna ha conquistato il primo punto della gestione Paolo Zanetti. Di seguito il dato.

I punti conquistati nelle ultime cinque partite di campionato

Roma 13 punti

Lazio 13

Bologna 13

Milan 12

Genoa 12

Como 12

Juventus 10

Inter 10

Napoli 8

Frosinone 7

Atalanta 6

Fiorentina 5

Parma 4

Torino 4

Monza 3

Cagliari 3

Venezia 3

Udinese 2

Lecce 1

Sassuolo 0