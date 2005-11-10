Sul ritiro di Romelu Lukaku dal Belgio potrebbe non essere ancora stata raccontata tutta la verità. L’attaccante ha annunciato nei giorni scorsi la decisione di lasciare la nazionale, sorprendendo anche il commissario tecnico Mark van Bommel. Ora Radja Nainggolan aggiunge nuovi dettagli e assicura che presto emergeranno altri retroscena.

Problemi "dietro le quinte"

L’ex centrocampista, intervenuto al podcast Ongefilterd Voetbal, ha spiegato di aver avuto un lungo confronto con il suo ex compagno di nazionale. "Ho parlato con Lukaku per un’ora. Mi ha detto che posso soltanto rivelare che farà una bomba. Quindi ci sarà altro da sapere", ha raccontato Nainggolan.

Secondo quanto riportato in Belgio, alla base della scelta del centravanti ci sarebbe stata la decisione di Van Bommel di relegarlo inizialmente a un ruolo da riserva. La panchina prevista contro la Turchia avrebbe rappresentato il punto di rottura definitivo per il miglior marcatore della storia dei Diavoli Rossi, autore di 94 reti con la maglia della nazionale.

"Era amareggiato e deluso"

Nainggolan ha poi lasciato intendere che il problema non riguarderebbe soltanto l’aspetto tecnico. "C’erano problemi dietro le quinte tra lui e alcune persone. Non dirò altro, sarà lui stesso a spiegare tutto", ha aggiunto l’ex giocatore di Roma e Anversa. "Non posso parlare per lui, ma era amareggiato, deluso e frustrato per molte cose. Presto sapremo quali erano realmente i problemi", ha concluso Nainggolan.